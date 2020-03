Coronavirus : après les annonces d'Emmanuel Macron, la réponse du corps enseignant en Lorraine

Cela fait des semaines que le rectorat s'y préparait. La décision d'Emmanuel Macron de fermer les classes de la maternelle au lycée dès lundi et jusqu'à nouvel ordre exige une organisation importante pour le personnel de l'Education nationale tout comme les élèves et leurs parents.

Pour le recteur de l'académie de Nancy-Metz, Jean-Marc Huart, l'enjeu est désormais d'essayer d'assurer la continuité pédagogique, c'est-à-dire que les élèves du primaire au lycée continuent d'apprendre à la maison.

Les écoles ferment, mais pas l'enseignement

Ce vendredi 13 mars, le recteur va envoyer aux directeurs, proviseurs, professeurs et parents d’élèves un kit de continuité pédagogique, "c'est-à-dire un certain nombre d’indications très pratiques avec un certain nombre de consignes, de références à des ressources. Pour les lycéens et les collégiens, le numérique par le biais des environnements numériques de travail, va permettre de garder le lien. Dans le premier degré, il peut y avoir aussi d’autres formes de contact."

Il ne faut laisser aucun élève sur le bord du chemin et c’est notre préoccupation.

Jean-Marc Huart se tourne désormais vers les directeurs, professeurs et les inspecteurs afin de garder le contact direct avec toutes les familles, "pour étudier les meilleures modalités possibles avec les professeurs. Le lien humain est important. Pour ceux qui n’ont pas d’équipement numérique, il pourrait y avoir des points relais où aller chercher les ressources pédagogiques. Il faut lutter contre un risque de fracture, être extrêmement attentif aux élèves qui ne peuvent pas être aidés chez eux, en assurant un accompagnement important."

Pour le moment, le baccalauréat et le brevet ne sont pas reportés.

"On était dans l'attente de mesures localisées"

La surprise, c'est d'abord la première réaction d'Olivier Pallez, proviseur du lycée Henri Loritz à Nancy et membre du syndicat national de direction de l’Education nationale : "On a été un petit peu surpris de l’ampleur de la mesure, on était dans l’attente de mesures localisées et non sur toute la France."

La continuité pédagogique ne sera pas chose aisée, précise Olivier Pallez : "C’est vrai que les élèves vont pouvoir travailler de chez eux, en utilisant les outils numériques mis en place dans l’Education nationale. Le problème c’est de généraliser à l’ensemble de l’établissement, pour nous plus de 2500 apprenants, ça va être un peu difficile."

Les enseignants soulagés

Une organisation difficile, mais pour Isabelle Nicolas, secrétaire du SNUIPP en Meurthe-et-Moselle, c'était une mesure de "bon sens" : "Les écoles sont des foyers de transmission et les personnels étaient de plus en plus inquiets pour leur santé."

C’était une mesure qui était nécessaire.

Cependant, pour Isabelle Nicolas, il sera pratiquement impossible aux élèves d'apprendre depuis chez eux : "Pour le primaire, personne n’est préparé ni formé à ça. Les collègues attendent les consignes mais on sait que tout travail qui se fait à la maison est source d’inégalité scolaire pour les élèves. Ce sera peut-être de la révision mais pas de nouvelles notions."

Un soulagement aussi pour François Vey, secrétaire de la FSU en Meurthe-et-Moselle, qui est plus optimiste sur la capacité à assurer la continuité pédagogique : "On part dans l’inconnu. Il y a une forme de soulagement, car il y avait des inquiétudes. On est des fonctionnaires, on est des citoyens, il faut que la continuité puisse être assurée. Pour certains, ça va être très nouveau mais on a confiance."