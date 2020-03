Coronavirus : après les contaminations à Mulhouse, des mesures drastiques pour le Haut-Rhin

Fermeture d'écoles, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes en milieu clos : à cause de l'épidémie de Covid-19, des mesures exceptionnelles ont été annoncées par le préfet du Haut-Rhin ce vendredi. Il y a actuellement 81 cas dans le Haut-Rhin.

Le Haut-Rhin adopte des mesures exceptionnelles pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Une conférence de presse s'est tenue ce vendredi à la préfecture de Colmar en présence du préfet Laurent Touvet, de la rectrice Elisabeth Laporte et de l'agence régionale de la santé du Grand Est (ARS). Le département est très exposé au Covid-19 depuis qu'un rassemblement évangélique qui s'est tenu à Mulhouse a été le propagateur de très nombreux cas.

Ce vendredi, il y a 81 cas confirmés de malades dans le Haut-Rhin. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a été multiplié par huit dans le Haut-Rhin en 48 heures, a annoncé le préfet : "Il y a deux jours, nous étions à 10 cas avérés dans le Haut-Rhin, en 48 heures, ce nombre a été multiplié par huit", a expliqué Laurent Touvet, ajoutant que le département était considéré comme un "cluster" tout en appelant à "ne pas céder à la psychose".

Edition spéciale sur France Bleu Alsace

Interdiction de rassemblements et fermetures d'écoles

Le département reste au stade 2 pour la gestion de l'épidémie mais un stade 2 "renforcé" pour limiter et ralentir la progression de la maladie. Le préfet Laurent Touvet annonce des mesures drastiques et notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes en milieu clos. Les exceptions sont les commerces, les entreprises, les bars et restaurants, les transports publics et les cérémonies familiales de type mariage.

Le préfet a annoncé les interdictions suivantes dans le Haut-Rhin :

Interdiction des réunions publiques et rassemblements cultuels.

Interdiction des manifestations sportives, sauf à huis-clos. Fermeture des piscines sauf en cas d'entraînement à huis-clos.

Interdiction aux mineurs de rendre visite dans les établissements de santé et dans les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapés. Les mineurs peuvent être porteur de la maladie sans le savoir.

Fermeture d'établissements scolaires où des élèves et personnes enseignants malades ont été signalés et des établissements fréquentés par des enfants qui ont assisté au rassemblement religieux de La Porte ouverte à Mulhouse, du 17 au 24 février. Cela pourrait concerner une centaine d'établissements.

"La situation est évolutive" précise encore le préfet, "nous ne sommes pas encore au stade 3, ce qui relèverait d'une décision nationale". "On n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie" reconnaît de son côté le représentant du Samu du Haut-Rhin, Marc Noizet.

Une centaine d'établissements scolaires fermés

La liste des établissements sera publiée dans l'après-midi sur le site de la préfecture du Haut-Rhin. La fermeture d'une centaine d'établissements représenterait 30 à 40.000 élèves. L'académie doit assurer la continuité pédagogique, même si des écoles, collèges et lycées sont fermés. "C'est le professeur qui reste l'interlocuteur pour favoriser les cours à domicile", notamment via l'environnement numérique de travail, précise la rectrice Elisabeth Laporte.

Vers une évolution de la prise en charge à domicile

Selon la représentante de l'ARS, Virginie Cayré, seuls les cas les plus graves sont dirigés vers les hôpitaux, les autres pris en charge à domicile. la formalisation de la prise en charge à domicile est en train d'être organisée avec les médecins de ville qui doivent des masques et équipements adaptés.

Cette décision vise à lever la pression sur les services hospitaliers qui sont sous pression. L'agence régionale de santé insiste d'ailleurs sur le fait que les personnes inquiètes doivent appeler le 15 seulement en cas de symptômes avérés. Sinon, elle recommande d'appeler le numéro vert d'information : le 0800 130 000. Les équipes du Samu ont été renforcées pour prendre en charge les appels mais elles sont elles-aussi sous tension.

Outre les 81 cas haut-rhinois, il y a 49 cas dans le Bas-Rhin. Rappelons que le dernier bilan officiel de jeudi soir, la France a recensé 423 contaminations, dont 28 graves en réanimation et surtout, 138 nouveaux cas confirmés et trois nouveaux décès rapportés en une seule journée.

Plus d'informations à venir