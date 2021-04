Coronavirus : après les mauvais chiffres, tout faire pour éviter d'être déconfiné en dernier

Le coup de massue : Alès et son territoire affichent le plus mauvais résultat en taux d'incidence du Gard. Davantage de cas positifs qu'à Nîmes, alors que les collectivités se situaient précédemment en dessous de la moyenne départementale. En filigrane, la menace d'un déconfinement qui s'éloigne...

Les maiuvais chiffres de la Covid à Alès : "on ne parle plus que de cela".

À Alès, on ne parle quasiment que de cela depuis que France Bleu Gard Lozère l'a évoqué : les mauvais chiffres du Covid-19 dans la capitale des Cévennes et Alès-Agglo (pour mémoire, des taux d'incidence de 547 et 525, largement au-dessus du Gard, à 395 cas pour 100.000 habitants). Une explication court en ville : "le relâchement des gestes barrières où les repas familiaux à plus de six personnes". Conséquence , la possibilité qu'Alès et Alès-Agglo ne soient pas les premiers servis en cas d'assouplissement progressif des mesures de freinage en cours depuis le 4 avril.

"Nous ne sommes pas sérieux, moi le premier."

Michel est avec ses amis près du marché de l'abbaye, haut lieu de rencontre matutinale des Alésiens. "Un café, une discussion à bâton rompu et pas trop de respect des gestes barrières". Il le reconnaît, "le beau temps, les amis qui manquent" mais promet-il, il "essaiera d'être plus sérieux". Une quinzaine de jours pour se ressaisir et "_éviter de passer en dernier lors de la réouverture programmée mi-ma_i".

Le déconfinement ? On est mal parti.

Relâchement dans les gestes barrières via les repas de famille ?

"Promenez-vous dans le Gardon pour y voir des masques."

Serge Amblard ne décolère pas depuis qu'il a constaté les relâchements divers et variés à Alès. "Rien que dans le Gardon, parents, grands-parents, enfants, pas un masque" fulmine-t-il. Cet Alésien redoute en prime la conséquence : "Le déconfinement ? On risque de passer au travers".

Serge Amblard, ulcéré par l'incivisme de ses concitoyens.