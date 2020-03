Coronavirus : après les premiers cas confirmés dans le Puy-de-Dôme, le CHU Gabriel Montpied se tient prêt

"Ça devait arriver" souligne le professeur Henri Laurichesse, chef de service maladies infectieuses au CHU Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. Les trois premiers cas de coronavirus en Auvergne ont été détectés et confirmés ce jeudi. L'occasion (malheureuse) d'étriller le dispositif répété et mis en place par le CHU depuis déjà plusieurs semaines.

Depuis lundi, le centre de prélèvement a ouvert ses portes au centre de biologie de CHU de Clermont-Ferrand. Il a déjà bien fonctionné, au rythme de 15 à 25 tests par jour, venant de toute l'Auvergne "Les retours sont plutôt bons, les personnes sont bien accueillies" explique Henri Laurichesse, devant les chambres du 5ème étage, le service des maladies infectieuses. C'est ici que seront hospitalisés les trois personnes contaminées, même si le professeur le souligne : "il faudra qu'interviennent les médecins généralistes pour la surveillance. Si on doit les faire venir à l'hôpital pour les examiner, c'est contre tout bon sens."

Comment le CHU se prépare après l'annonce de 3 cas positifs au coronavirus en Auvergne ? Copier

Plus de chambres et plus de moyens humains ?

Devant le risque d'afflux de patients hospitalisés, il faudra peut-être plus de chambres, souligne le spécialiste. C'est une doléance qui sera examinée dans une réunion de crise, qui se tient tous les jours en présence des services de la préfecture et de la direction de l'hôpital. De même, les médecins infectiologues qui réalisent les tests pour le coronavirus, comme le docteur Cécile Henkel, espèrent plus de moyens, si le stade 3 de l'épidémie est franchi. "Ils nous aideront aussi à faire face" à la maladie estime-t-elle, soulignant que les 14 techniciens travaillent déjà 7 jours sur 7, avec un système d'astreinte le dimanche.

"On fait tout en interne pour faire face à cette activité, et pour qu'aucun autre acte ne soit pas assuré avec l'apparition du coronavirus".

Les patients arrivent dans un bâtiment séparé du bâtiment principal © Radio France - Mickaël Chailloux

Le SAMU en première ligne

Autre service du CHU impacté par l'apparition du Covid19, le SAMU. C'est, en effet, le premier service qui recueille les symptômes des personnes qui peuvent être malades. Le chef du service Daniel Pic précise néanmoins que dialoguer avec les patients, c'est "notre travail au quotidien". Malgré tout, depuis une semaine, il constate une augmentation des appels. "On traitait, sur le coronavirus, entre 20 et 30 appels par jour. On en traite aujourd'hui entre 80 et 90" explique le docteur. Dans son équipe, des médecins-régulateurs sont déjà formés au épidémies, ayant déjà travaillé au sein du SAMU lors de l'apparition du virus Ebola ou de la grippe H5n1. Le service a obtenu le renfort d'un assistant régulateur en plus afin de renseigner la population.

Le Dr. Daniel Pic, chef de service au SAMU 63 : "On s'attache à déterminer de quel zone les gens viennent" Copier

Le SAMU précise néanmoins que pour tout renseignement qui n'est pas médical, un numéro vert est disponible : le 0 800 130 000.