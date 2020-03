L'équipementier automobile Flex and Gate annonce livrer ce samedi plusieurs centaines de masques de protection à la ville d'Audincourt, dans le pays de Montbéliard.

Coronavirus : après PSA, Flex and Gate fait aussi un don de masques

Ces équipements iront aux infirmières à domicile, aux personnels de l’Ephad d’Audincourt et personnels médicaux de la ville (photo d'illustration)

La solidarité bat son plein en Nord Franche-Comté. L'équipementier automobile Flex and Gate (ex-Faurecia) à Audincourt, dans le Doubs, vient de livrer ce samedi à la ville quelque 640 masques de haut niveau de protection, 400 paires de gants "nitrile" et des blouses papier.

Ces équipements iront aux infirmières à domicile, aux personnels de l’Ephad d’Audincourt et personnels médicaux de la ville. Les équipements restants, environ 2.500 pièces, seront envoyés à l’hôpital Nord Franche Comté de Trévenans.

Déjà un don de PSA

Pour lutter contre la pénurie de masques en France, le Groupe PSA avait déjà fait un don vendredi de 130.000 masques de protection aux hôpitaux, services d’urgence, et préfectures.

Le site de Sochaux a ainsi fourni plus de 25.000 masques à l'hôpital Nord Franche-Comté ainsi que des gants, des lunettes et des blouses. Il s’apprête aussi à en fournir aux Centres hospitaliers de Besançon, Mulhouse et aux pompiers du Doubs.