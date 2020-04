Coronavirus : pas de saturation en Auvergne Rhône-Alpes dit l'ARS

Il y a trois semaines ce mardi que le confinement de la population a été mis en place en France. L'objectif est de limiter la propagation du virus. Quels impacts ? Quel bilan ? Quelle situation dans les hôpitaux et les Ehpad de notre région ? Serge Morais, le directeur général adjoint de l'Agence Régionale de Santé(ARS) en Auvergne Rhône-Alpes est l'invité de France Bleu.

Serge Morais sur le dernier bilan dans les hôpitaux Copier

Quels sont les derniers chiffres dans la région ?

Au soir du lundi 6 avril, nous avions 3.030 patients hospitalisés dans la région, parmi eux 783 en soins intensifs ou réanimation. Nous déplorons 555 décès cumulés pour les patients hospitalisés. Enfin une note positive : les patients qui retournent à leur domicile, qui sont guéris, il y en a eu 120 pour la seule journée d'hier [lundi NDRL] et on approche les 1.900 en tout, avec 1.826 retours à la maison.

Est-ce que ça veut dire que le pic est passé ?

C'est plus compliqué que ça. Ce qu'on note actuellement c'est un ralentissement du nombre de patients admis en hospitalisation, il est beaucoup plus réduit. On note également un ralentissement du nombre de patients en réanimation. Simplement pour parler de pic, il faudrait qu'on observe une baisse ou du moins un plateau, on ne l'a pas encore constaté. On note toutefois des effets réellement positifs du confinement avec ce "ralentissement" que l'on observe ces derniers jours.

Toute la région n'est pas touchée de la même manière, y-a-t-il des zones où vous êtes au bord de la rupture ?

Aucun département de la région n'est au bord de la rupture, il y a des places dans chaque département, que ce soit en hospitalisation, dans les services de maladies infectieuses ou en réanimation. Ceci-dit, en effet, il y a des disparités. Pour faire simple, dans la partie "est" de la région, il y a plus de tension que dans la partie "ouest" où, dans certains hôpitaux du Puy de Dôme, de l'Allier et du Cantal on a eu la capacité d'accueillir la semaine dernière une soixantaine de patients de Bourgogne Franche-Comté et d’Île de France.

Pour être précis, c'est plus tendu dans le Rhône, dans la Loire, dans l'Ain. L'arc alpin est marqué par une différence entre l'Isère où il reste encore beaucoup de capacité d'accueil, la Savoie et la Haute-Savoie, un peu moins mais on a quand même la possibilité d'accueillir des malades quel que soit leur état de santé.

Serge Morais sur la situation dans les Ehpad Copier

On parle beaucoup des hôpitaux mais quelle est la situation dans les Ehpad ?

C'est important de rappeler que ce sont des lieux que l'on surveille de près, parce qu'après la fermeture des écoles et la réorganisation du travail en entreprise avec le télétravail, les Ehpad sont les derniers lieux de vie collective. En plus, le taux de létalité augmente fortement avec l'âge. Pour information, le taux de létalité jusqu'à 49 ans est entre 0.2 et 0.4%, en revanche il est de 15 % pour les plus de 80 ans. Selon les derniers chiffres, on est à 2.850 résidents "confirmés" et "possibles" covid-19 dans les 900 Ehpad de la région, ce qui reste, fort heureusement un chiffre limité, mais on reste vigilant.

Qu'en est-il de vos stocks de masques ?

Alors les masques sont livrés par Santé publique France, depuis la réquisition par l'état début mars. Il y a une réelle montée en charge. La première semaine, notre région a bénéficié de 1,5 million de masques distribués dans les établissements de santé, ensuite les deux semaines suivantes, nous en avons reçus 3,4 millions par semaine. Ce qui permet d'assurer les livraisons dans les établissements de santé, mais également, de donner des masques en nombre de plus en plus important aux conseils départementaux pour leur permettre d'alimenter les services d'aides à domicile.

Serge Morais sur les stocks de masques Copier

Si vous pouvez en donner aux départements, c'est qu'il y en a assez dans les hôpitaux ?

Nous n'avons pas connaissance de service ou il y aurait rupture : ni dans les hôpitaux ni dans les Ehpad: mais nous sommes attentifs à la montée en charge et si besoin, au delà de la livraison hebdomadaire, nous pourrons apporter des masques supplémentaires dans un établissement qui aurait soudainement un nombre croissant de malades.

à lire aussi Pénurie de masques : du mieux mais encore très insuffisant pour les professionnels de santé

Les laboratoires vétérinaires sont désormais autorisés à pratiquer des tests covid, à condition qu'ils aient un accord avec l'ARS. Est-ce que vous avez reçu des demandes ?

Serge Morais sur les tests ouverts aux laboratoires vétérinaires Copier

C'est un peu tôt pour répondre car les textes qui prévoient cette ouverture aux laboratoires vétérinaires datent de dimanche, le 5 avril. Donc je suis incapable de vous dire si nous avons reçu de nouvelles demandes, car il nous faut quelques jours pour les traiter. Mais indépendamment de cette nouvelle disposition, sachez qu'en un mois et demi, nous sommes passés d'un seul centre à Lyon à 37 sites dans la région qui sont en capacité de prélever et traiter le dépistage. Pour les laboratoires vétérinaires, il nous faudra quelques jours pour savoir combien nous font la demande.

Le gouvernement commence à parler du déconfinement, qui sera progressif, peut-être région par région, vous avez un avis ?

Serge Morais sur le déconfinement Copier

Non, je n'ai pas d'avis, ce n'est pas notre rôle à l'ARS. Nous ce que nous attendons avec beaucoup d’envie et beaucoup d'empressement c'est ce fameux plateau à partir duquel on verra une baisse. Et je pense que c'est à ce moment-là que le gouvernement, région par région, peut-être département par département, je n'en sais pas plus, pourra commencer à évoquer ce déconfinement que nous attendons tous. En attendant, il est primordial de respecter le confinement et les mesures "barrières".