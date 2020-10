Coronavirus - "Après un pic d'activité important, les taux de positivité restent stables" dans la Vienne

Le Covid-19 continue de circuler en Nouvelle-Aquitaine, selon le dernier point de l'Agence Régionale de Santé. La situation s'améliore en terme de chiffres, et notamment de taux d'incidence mais il faut rester attentif. "Après un pic d’activité important à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, _les taux de positivé restent inchangés depuis deux à trois semaines"_, explique Nicolas Lévêque, Professeur et chef du service virologie du CHU de Poitiers. "Mais la partie ne fait que commencer".

"La deuxième vague, on y est déjà un peu"

Car s'il était "atypique" de voir le virus circuler pendant l'été, il serait plus normal qu'il soit présent pendant la période automnale et hivernale. C'est pourquoi il faut continuer d'appliquer les gestes barrières, ils ont permis de "juguler la progression dans notre région" explique M. Lévêque.

Concernant la deuxième vague du virus que beaucoup prévoient, le professeur de virologie estime que nous sommes déjà rentrés dedans.

"Au cours des semaines écoulées, on a constaté des chiffres de positivité équivalent à ceux qu'on avait eu en mars-avril, au moment de cette première vague".

Il faut attendre les jours à venir pour savoir si cette "deuxième vague" pourrait s'aggraver. Le chef du service virologie ajoute qu'il va falloir "être extrêmement rigoureux" dans la vaccination contre la grippe. Car cette autre virose respiratoire, qui peut déjà être dangereuse, pourrait affaiblir davantage un malade du Covid-19.

Baisse du nombre de tests

Actuellement, le CHU de Poitiers analyse environ 2.000 prélèvement par jour, qui proviennent du Poitou mais aussi de la Charente et de la Charente-Maritime. Mais le nombre de prélèvements est passé depuis quelques semaines à environ 1.500. Beaucoup se sont fait dépister au retour de vacances, entre fin août et fin septembre. Mais si le nombre de tests baisse légèrement, le taux de positivité, lui reste stable.