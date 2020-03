Coronavirus : "arrêtez de râler !", le coup de gueule d'un boulanger-pâtissier de la Mayenne

Depuis mardi, et le début du confinement général, Arnaud Gautier et son épouse sont des boulangers-pâtissiers qui se décarcassent à Laval. Tous les matins, ils font en sorte que du pain frais soient disponibles pour leurs clients. Mais avec l'épidémie du covid-19, et parce que plusieurs de leurs salariés ne peuvent plus venir travailler, le couple ne peut évidemment pas proposer sa large et habituelle gamme de produits.

Un élément que semble ne pas comprendre certains de leurs clients, bien plus enclins à râler, rouspéter, s'énerver (c'est facile et c'est en plus gratuit). Excédé face à ses comportements peu solidaires, et même d'enfants gâtés, Arnaud Gautier a d'ailleurs spontanément contacté France Bleu Mayenne ce jeudi pour raconter. Désormais, sur une affiche accrochée à la porte de sa boulangerie-pâtisserie, Arnaud demande à ses clients de garder le sourire !