Coronavirus : "Arrêtons la poudre aux yeux avec la chloroquine !", insiste le professeur Pialoux

Est-ce le remède miracle ou une illusion ? Depuis que le professeur marseillais Didier Raoult a montré les effets positifs de la chloroquine sur certains de ses patients, des voix s'élèvent dans le milieu médical pour appeler à la prudence et surtout demander une large étude européenne "plus concluante".

Le haut conseil de santé publique, sollicité par le ministre de la Santé, a ouvert la voie à un usage médical de la chloroquine, très encadré et uniquement à l’hôpital. L’arrêté ministériel autorise en fait le dérivé utilisé par plusieurs équipes médicales, dont celle du Pr Raoult à Marseille. Ce dérivé s’appelle l’hydroxychlorodrine.

Les équipes hospitalières qui le souhaitent pourront donc l’intégrer dans leur arsenal de lutte contre le coronavirus, mais pour les cas graves et sur décision collégiale des médecins.

Une décision que salue Gilles Pialoux, professeur et chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, totalement opposé à la généralisation de la chloroquine tant que les résultats de l'étude européenne en cours ne sont pas connus.

"Il ne faut surtout faire la queue, comme c'était le cas à Marseille, pour aller se faire dépister et espérer se faire soigner avec la chloroquine. On marche sur la tête ! Attendons les résultats. De toute façon on est en retard sur cette épidémie. Là, ce n'est pas la peine de faire n'importe quoi et donner de la poudre aux yeux aux gens qui ont peur et à ceux qui sont contaminés."