L'Agence régionale de santé constate une légère amélioration dans les hôpitaux normands qui luttent face au Covid-19. Mais de plus en plus de patients ayant besoin d'être hospitalisés sont jeunes. Elle a fait le point ce jeudi 16 mars 2020.

Coronavirus : des patients de plus en plus jeunes hospitalisés en Normandie, dont un de 18 ans en réanimation

Une amélioration lente dans la crise du coronavirus. C’est ce que constate l’Agence régionale de santé dans les hôpitaux normands. "On était sur un plateau la semaine dernière et aujourd'hui on voit bien une diminution du nombre de personnes hospitalisées et en réanimation. Cela nous donne de l'espoir."

De même, le nombre d'appels et celui de passages aux urgences liés au Covid-19 diminuent.

"Cela va dans le bon sens mais il faut rester vigilant", répète Christine Gardel. D'autant que de plus en plus de patients qui arrivent ces derniers jours en réanimation sont jeunes. L'ARS a notamment appris mercredi l'hospitalisation en réanimation d'un jeune de 18 ans.

Un patient de 18 ans

Ce patient de 18 ans est loin d’être le seul jeune puisque 1/3 des personnes hospitalisées en Normandie aujourd’hui a moins de 60 ans.

Nous sommes dans ce que l'ARS appelle "la deuxième séquence évolutive de la maladie" durant laquelle les patients hospitalisés sont plus jeunes puisque ce sont des malades qui ont résisté plus longtemps au coronavirus et a ses conséquences. La déficience de leurs organes arrive plus tardivement et la nécessité d’un passage en réanimation intervient donc plus tard.

Plus de décès chez les personnes âgées

L’âge médian des personnes hospitalisées a donc baissé, pour atteindre aujourd’hui 70 ans. En revanche, la mortalité est toujours plus élevée chez les personnes âgées puisque l’âge médian des patients décédés en Normandie est de 81 ans.