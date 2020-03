Coronavirus en Nouvelle Aquitaine : "les masques pour les non-malades sont une fausse sécurité"

Pour empêcher la progression de l'épidémie de coronavirus dans notre région Nouvelle Aquitaine, son directeur de la santé publique Daniel Habold, appelle ce mardi "à renforcer les comportements vertueux et fustiger les comportements irresponsables".

Du bon usage des masques...

Les masques sont réservés à l'usage des soignants et des malades, martèle Daniel Habold. "Aujourd'hui, nous voyons des gens circuler avec des masques (alors que l'on connaît la difficulté d'approvisionnement) et ce n'est pas nécessaire. Ces masques amènent de la confusion et de la peur. Et ce qui n'est jamais bon, d'autant que c'est une fausse sécurité", explique le professeur Habold, "car on le manipule avec la main en permanence. Porter un masque si vous n'êtes pas malade, amène plus de risques que d'appliquer la distanciation sociale, de s'éloigner d'un mètre ou un mètre 50 de son interlocuteur".

Confinement et isolement strict pour les malades

"Quand on est diagnostiqué possible Covid-19, même si c'est par téléphone avec son médecin et sans preuve absolue, le confinement doit se doubler d'un isolement strict ! On ne sort plus de chez soi durant 14 jours. On ne va pas faire ses courses. On est en isolement strict à la maison, et on aère. On se lave les mains le plus souvent possible. On fait attention à l'hygiène des lieux. Et on garde la distance aussi avec son entourage parce qu'on est très contagieux. Et on prend sa température deux fois par jour et on s'assure d'un télé-suivi avec son médecin pour voir s'il y a évolution ou pas", précise l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine.

Non aux masques en tissu

"Pas question de fabriquer des masques en tissu par les couturières maison", prévient également l'ARS. "Ils sont insuffisants en terme de protections par rapport aux masques chirurgicaux", explique le docteur Habold, le n°2 de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine.

Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a précisé lundi et l'ARS l'a relayé ce mardi par la voix de Daniel Habold. "Il est irresponsable d'acheter ou de prendre de la chloroquine (antipaludique) sans prescription. Les dérogations sont aujourd'hui uniquement pour les cas graves hospitalisés".