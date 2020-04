CORONAVIRUS : assurances et mutuelles solidaires

L’épidémie coûte on le sait à l’économie mondiale et les chiffres de perte annoncés sont déjà pharaoniques. Alors autant se réjouir des « économies » qu’elle peut aussi indirectement engendrées, même si elles sont sans aucune commune mesure avec les conséquences sur le marché international. Ces « petites économies » existent par exemple pour le secteur des assurances et des mutuelles et la plupart d’entre elles ont décidé, illico-presto, de redistribuer cet argent qu'elles ne dépenseront pas en raison des mesures de confinement. La plupart des activités personnelles et professionnelles étant à l'arrêt, il y a beaucoup moins de sinistres, beaucoup moins d'accidents et donc plus d'argent « en réserve » pour les assureurs.

Moins de sinistres, plus d'argent disponible

L’une de ces compagnies, La MAIF, a par exemple décidé de faire bénéficier ses adhérents des économies qu’elle a réalisées, notamment grâce a la baisse importante de la sinistralité automobile.

Sandrine Milluy, l'une des mandataires de la MAIF en Corse, souligne ainsi que « la compagnie a évalué le montant de ses économies. Elle a fait une estimation sur une durée de confinement de huit semaines et elle observe une baisse de sa sinistralité de 70%, soit 100 millions d’euros d’économisés ».

"La MAIF pourrait reverser 600.000 euros en Corse"

Faire un don à des associations

Une somme que la compagnie veut donc reverser à ses sociétaires mais elle leur propose aussi de faire œuvre utile en ces temps de crise en renvoyant leurs forfaits vers des associations. Ces derniers ont donc le choix entre récupérer une partie de leurs cotisations sur leur assurance auto, à travers un forfait de 30 euros, soit participer à un don à des associations qui œuvrent pour répondre à l’urgence de la situation actuelle, dans les domaines de l’aide aux soignants, de la recherche et de l’action sociale sur l’ensemble du territoire comme la Fondation des hôpitaux de France, l'Institut Pasteur ou encore le Secours populaire .