Coronavirus : on attend de nouvelles mesures pour endiguer la circulation du virus à Paris

Interdiction de la vente d'alcool à partir de 20h00, interdiction de tout rassemblement au-delà de dix personnes et baisse de la jauge maximale autorisée pour les grands rassemblements de 5.000 à 1.000 personnes, locations de salles interdites pour de grands rassemblements comme les mariages : ce serait les propositions du préfet de police de Paris pour endiguer la propagation du coronavirus à Paris.

Pour les EHPAD et les transports en commun, il ne devrait pas y avoir de nouvelles mesures. Rien ne devrait changer non plus pour les restaurants et les bars à la demande de la Mairie de Paris qui met en avant des raisons économiques.

Préserver la vie économique et culturelle de la capitale

"Nous, nous appelons à la vigilance: nous allons vivre longtemps avec ce virus il faut faire quelque chose de vivable. L'objectif c'est de se protéger mais il faut laisser une vie sociale se faire", selon Anne Souyris, adjointe de la maire de Paris chargée de la Santé. "Si on interdit encore toute manifestation dehors, qu'allons-nous faire des manifestations culturelles du type +Nuit Blanche+ (prévue le 3 octobre) ou les cinémas en plein air?" s'est-elle interrogée.

Dans la capitale, le virus circule de plus en plus. Le taux d'incidence est actuellement de 200 cas pour 100.000 habitants. C'est quatre fois le seuil d'alerte.

Des annonces précises peut-être ce mercredi soir

Un conseil de défense sur le COVID-19 a lieu ce mercredi matin. Il va déterminer quelles sont les mesures qui vont finalement être retenues.

Le conseil de défense doit aborder la situation épidémique, la nécessité de mesures localisées là où la circulation du virus augmente ou encore la manière d'accélérer les résultats des tests et les modalités d'utilisation de tests salivaires, selon des sources proches de l'exécutif.

On en saura certainement plus ce mercredi soir. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit tenir en fin de journée, vers 19h00, un nouveau point de situation sur la crise sanitaire. Il pourrait être avancé au début de l'après midi.