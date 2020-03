Coronavirus : attention à l'usage des masques en tissu prévient un infectiologue de l'hôpital de Chambéry

Vous les avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux, ces tutoriels pour fabriquer soi-même des masques en tissu. Face aux difficultés à se procurer des masques chirurgicaux dont l'efficacité est scientifiquement démontrée, la tentation est grande. Le docteur Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry, prévient : "c'est mieux que rien, mais attention à l'usage qu'on en fait".

Un document publié par le CHU de Grenoble

La plupart des initiatives ont pour origine un document publié récemment par le CHU de Grenoble, mais ce patron, diffusé en interne comme l'explique Libération est à destination des personnels soignants «ne prenant pas en charge de patients Covid-19».

"Les gestes barrières restent la base". Le docteur Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry

Interrogé par France Bleu Pays de Savoie, le docteur Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry, confirme qu'il faut être prudent avec l'usage qui en est fait.

"Le problème, c'est qu'aucune étude scientifique ne démontre l'efficacité de ces masques en tissu" explique le spécialiste, "le masque chirurgical reste la référence pour la protection, et on ne laisse pas travailler des soignants en contact avec des malades potentiels avec des masques en tissu. Pour la population générale, vues les difficultés à s'approvisionner actuellement, c'est mieux que rien, mais on est vraiment pas en garantie d'efficacité. Toutes les mesures barrières de distance et lavage des mains restent la base, et ce n'est pas parce qu'on a un masque en tissu qu'on peut s'approcher sans risque de quelqu'un à moins d'un mètre".