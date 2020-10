Coronavirus : au CHU à Nîmes "des services de réanimation dépassés dans un mois" sauf si chacun fait attention

Si ce n'est pas une deuxième vague, ça y ressemble beaucoup. Le nombre de malades du coronavirus a connu un très gros rebond ce week-end dernier à Nîmes. Vendredi le CHU Carémeau comptait 50 cas de malades covid. Ce lundi il y en a 76, soit presque 30 de plus en moins de 48 heures. Parmi eux 12 se trouvaient en réanimation. On se retrouve donc avec des chiffres parfois comparables au pic de l'épidémie au printemps dernier, mais cette fois la progression de la maladie est plus étalée dans le temps, ce qui permet au CHU de mieux s'organiser selon la direction générale du CHU.

"On peut parler d'un rebond épidémique. La différence avec une 2e vague est sémantique, mais elle est aussi sur un contexte de prise en charge différent. Depuis, nous avons la généralisation des mesures barrières" Nicolas Best, directeur général du CHU de Nîmes

L'hôpital anticipe au maximum l'évolution de la pandémie de covid-19, et adapte ses services. Selon Nicolas Best, "Cette organisation tient compte des formes évolutives des prises en charge et (nous) a permis d'anticiper le renfort des lits en soins critiques comme en maladies infectieuses."

"Majoritairement ce sont des patients de plus de 65 ans, explique Laurent Muller, chef du service réanimation du CHU Carémeau, mais il nous arrive de voir arriver des patients de 45 et 60 ans qui font des formes sévères. Mais bien évidemment ces patients-là vont mieux résister à l'infection, parce qu'ils ont ce qu'on appelle en médecine de la réserve physiologique."

Pour l'instant le CHU est en mesure de faire face à cette augmentation de cas, mais attention, à moyen terme, le risque de saturation est réel selon le professeur Emmanuel de la Coussaye : "On n'en est pas à un niveau de saturation. On est obligé de jongler, parce qu'il y a les malades covid mais il y a aussi les autres. Mais ce qui est clair, ce qui est prévu si rien n'est fait en terme de mesures barrières, il est prévu qu'aux environs du 15 novembre dans toute la France sauf le Grand Est, les services de réanimation seront dépassés. J'espère que ce ne sera pas la réalité, mais ça, ça dépend de nous tous."