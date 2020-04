Coronavirus : au Havre, le monde médical est uni et s'organise de façon efficace

Au Havre, les acteurs du monde médical se sont organisés de manière efficace via l'association Sextant 76. Médecins, pharmaciens, infirmiers: tous communiquent via les réseaux sociaux afin de faciliter le travail de chacun en cette période de crise sanitaire.

Y-a-t-il eu retard à l'allumage ? Le gouvernement a-t-il pris la mesure de la crise du coronavirus a temps ? Des questions qui auront certainement des réponses une fois cette crise sanitaire derrière nous. En attendant, certains dans le monde médical n'attendent pas les directives pour s'organiser. C'est le cas au Havre, où les acteurs de la santé se sont très vite regroupés au sein d'une association pour plus d'efficacité.

Unir les forces pour davantage d'efficacité

Ils sont 800 acteurs de santé dans la région havraise à être abonnés à la newsletter de l'association Sextant 76. Chaque jour depuis le début de la crise, ces professionnels y retrouvent des informations essentielles : comment organiser la télé médecine? Comment aménager les cabinets de ville pour que les patients Covid-19 ne croisent pas les autres ? Matthieu Blondet est médecin généraliste et président de Sextant 76, cette association créée il y a un an et demi et qui est montée en puissance avec la crise sanitaire :

Il y a une profusion d'inventivité et d'adaptation pour faire face à cette crise"

Par ce biais, les radiologues ont ainsi instauré un numéro unique pour que les médecins puissent avoir des rendez vous urgent pour leurs patients malgré la crise. Il y a aussi les endocrinologues qui préviennent qu'il faut porter une attention particulière aux gens sous corticoïdes. Une communication efficace a vu le jour depuis quelques semaines nous explique David Goulet, pharmacien quartier de la Mare au clerc :

On a créé un WhatsApp médical, ça nous permet de communiquer avec les médecins et les infirmières.. On sent que les professionnels de santé du Havre sont vraiment soudés."

Une stratégie payante qui restera certainement en place après cette crise.

Lors de la crise de la grippe H1N1 c'était l'Etat qui décidait tout... là ça fonctionne énormément en se basant sur les acteurs de terrain, on utilise l'intelligence collective." Matthieu Blondet

L'association est également en lien avec la municipalité pour faciliter les dons et livraisons de matériels.