Coronavirus : plus de 300 respirateurs et 195 chambres de réanimation pour le pic au CHU de Toulouse

"On se prépare au mieux", c’est clairement le message qu’ont fait passer ce vendredi les équipes du CHU de Toulouse autour de son directeur Marc Penaud. Actuellement, le centre hospitalier toulousain reçoit deux à trois fois plus de patients que d’habitude pour des détresses respiratoires. (Dans une période normale, il s’agit environ d’une trentaine de personnes par jours). Pour le moment, une seule patiente de 84 ans est décédée au CHU de Toulouse des suites du Covid 19. Une patiente qui était très fragile et qui n’a pas été placée en réanimation.

Marc Penaud, directeur du CHU entouré de ses équipes a fait le point depuis les locaux de l'hôpital. - Capture d'écran

Huit patients en réanimation

Dans le service de réanimation, huit patients sont actuellement pris en charge pour le coronavirus. Des patients âges de 41 ans à 80 ans et dont la moyenne d’âge est d’environ 60 ans. La responsable du service a décrit un processus à chaque fois identique avec l’état de ces patients qui s’aggrave au bout du 6eme ou 7eme jour de la maladie.

Une centaine de places dans les cliniques

Le CHU de Toulouse qui s’attend évidemment à un afflux de malades important dans les jours, voire dans les heures à venir. Entre 300 et 350 respirateurs sont d’ores et déjà disponibles. Il y aussi 195 chambre de réanimation qui pourront être mises en place. A ces chiffres devraient s’ajouter une centaine de places de réanimation dans les cliniques autour de Toulouse.

Pour le directeur du CHU, le service commencerait à être saturé avec 350 patients en réanimation. La direction qui a aussi fait le point sur les personnels de l’hôpital qui ont été touchés par le COVID 19. "Il y a quelques soignants qui sont touchés, dans des formes modérées"et surtout "l’absentéisme est actuellement très modéré" a insisté Vincent Bounes directeur du Samu 31.