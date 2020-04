Coronavirus : au moins 6.500 morts en France, dont 588 à l'hôpital ces dernières 24 heures

Ce vendredi a été la pire journée en France pour la mortalité en hôpital, a annoncé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lors du point quotidien sur l'épidémie de coronavirus ce vendredi soir. L'épidémie a fait 6.507 morts en France, dont 5.091 à l'hôpital et au moins 1.416 en Ehpad.

Il y a eu 5.091 morts à l'hôpital en France à cause du coronavirus ce vendredi 3 avril, soit 588 décès supplémentaires en 24 heures.

"Il n'y a jamais eu autant de patients en réanimation en France". Jamais. Toutes pathologies confondues. Jérôme Salomon, le directeur de la santé publique, a été limpide ce vendredi soir lors du point presse quotidien sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France.

Chiffres partiels dans les maisons de retraite

Depuis le 1er mars, le coronavirus a tué 6.507 personnes, dont au moins 1.416 personnes dans les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Soit 532 décès de plus que le chiffre donné la veille pour les maisons de retraite. Cette différence de chiffre ne marque "pas une augmentation soudaine du nombre de décès dans les Ehpad" a tenu a précisé le directeur général de la santé vendredi, mais s'explique car les "établissements médicaux sociaux" font "de plus en plus de remontées" a ajouté Jérôme Salomon.

Ces chiffres officiels sont donc encore très partiels. "66% des Ehpad et 34% d'autres établissements médico-sociaux" ont "signalé des épisodes confirmés ou suspectés d'un ou plusieurs cas" de coronavirus, a précisé Jérôme Salomon. Le bilan dans ces établissements spécialisés risquent donc d’augmenter encore dans les prochains jours. D'après de très nombreux témoignages de soignants, la situation y est pourtant particulièrement grave.

Pire journée en France pour la mortalité en hôpital

Dans son bilan, Jérôme Salomon a aussi détaillé le bilan des décès à l'hôpital. En 24 heures, 588 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital et 263 patients supplémentaires ont été admis en réanimation. 641 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France, "contre 729 hier" a continué Jérôme Salomon. Cette inflexion s'explique également par le faible recours aux tests dans le pays, e raison du manque d'équipement.

Au total, depuis le 1er mars, 27.432 personnes sont hospitalisées en France (soit plus 1.186 en 24 heures) dont 6.662 sont en réanimation. Cette hausse ralentit toutefois depuis lundi a souligné le Directeur général de la Santé Publique qui a aussi affirmé que "le besoin permanent de trouver de nouvelles places (en réanimation) augmente moins rapidement".