Coronavirus : le Centre Hospitalier de la Côte Basque lance un appel aux dons

Pour prévenir le pic de l'épidémie annoncé, l'hôpital de la Côte Basque demande de l'aide à tous ceux qui ont, par exemple, des masques, des gants, des charlottes ou des surblouses mais aussi du matériel informatique comme des ordinateurs portables et des petites caméras.

Le Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB) en appelle aux dons comme de nombreux hôpitaux de France. Une demande d'aide à tous ceux qui peuvent donner des "_solutions hydroalcooliques, blouses et surblouses, tabliers plastiques, masques chirurgicaux et FFP2, lingettes désinfectantes, lunettes de protection, coiffes à nouer ou cagoules vertes de bloc opératoire, thermomètres frontaux, oxymètres, pièges à eau, etc..."_comme il l'est précisé dans le communiqué diffusé sur tous les réseaux sociaux. L'hôpital manque aussi de matériel informatique pour assurer la continuité des soins de ses patients en vidéo-consultation.

Pour anticiper le pic de l'épidémie

Les dons commencent déjà à affluer en ce vendredi matin à l'hôpital de Bayonne. Une dame propose une tablette, un autre particulier est prêt à donner un petit stock de masques chirurgicaux. " Il nous faut non seulement des masques chirurgicaux mais aussi FFP2, mais pas de massues en tissu ou papier, ils ne sont pas homologués pour l'instant, des charlottes comme celles qui sont utilisées dans la restauration, des cagoules jetables, mais aussi des surblouses Le Dr Stéphanie Bordes-Couecou, responsable du service de lutte contre les maladies nosocomiales et coordinatrice de l'organisation de la prise en charge du Coronavirus au CHCB