Coronavirus au Pays Basque: après la maladie, la rééducation

Depuis le début de l'épidémie, de nombreuses personnes ont été admises en réanimation à cause du COVID-19. Pour celles qui s'en sortent, s'en suit un long parcours, et il faut parfois passer par de la rééducation.

Ainsi, certains malades sont redirigés après leur passage à l'hôpital vers des centres de soins de suite et de rééducation.

Une douzaine de Patients

A Cambo-les-Bains, Toki Eder propose ce type de soin, avec ses 150 lits dont 100 pour les maladies respiratoires et les 40 pour les maladies cardios vasculaires. Dans ce centre, douze patients COVID sont passés entre les mains des spécialistes depuis le début de l'épidémie.

Récupération rapide

Bernadette Haramboure est cadre de sante © Radio France - Paul Nicolaï

Ce sont principalement des hommes, de tous les âges . L'objectif de ce centre, est de permettre à ces anciens malades de retrouver de la masse musculaire perdue. Pour y parvenir, ils bénéficient d'un programme global s'appuyant notamment sur des kinésithérapeutes et des diététicien.es. Et les résultats sont encourageants. "On a des gens qui vont récupérer rapidement, au bout de quinze jours on a l'impression qu'ils récupèrent plus vite que des gens qui avaient eu des syndromes de détresse respiratoires autre que le COVID", explique le médecin chef pneumologue Alain Bernady.

Le médecin chef pneumologue Alain Bernady note une amélioration rapide de l'état des patients COVID au bout de 15 jours de rééducation © Radio France - Paul Nicolaï

Il faut entre 15 jours et un mois en moyenne pour se remettre sur pied.

Mathieu Pourtau est éducateur en activités physiques et sportives © Radio France - Paul Nicolaï