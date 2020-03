Coronavirus au Pays Basque : comment est arrivé le virus à Tardets ?

D'où viennent les cas de Coronavirus en Soule? Vendredi dernier, nous apprenions le décès d'un homme de 66 ans des suites du COVID-19 originaire de Tardets.

à lire aussi Coronavirus au Pays basque : le premier mort des Pyrénées-Atlantiques est originaire de Tardets

Alors qu'il semblerait que cet homme ne sorte pas de chez lui, pour des raisons médicales, d'autres cas ont été recensés dans le village de 550 âmes. En tout, ce sont 3 autres personnes qui ont donc été testées positives à leur arrivée à l'hôpital au COVID-19.

Pour l'instant l'ARS n'explique pas l'origine du patient décédé. Pour autant, pour le docteur Agathe Beuscar, un évènement a attiré son attention il y a 3 semaines. "A l'époque, un bus est revenu d'Italie, et quelques jours plus tard, on avait plusieurs coups de fils de personnes qui étaient à bord pour des _états pseudo-grippaux ou des douleurs gastriques_".

Une croisière à l'origine du premier cas ?

Ce voyage était en fait une croisière organisée par les Autocars Souletins à travers la Méditérannée. Leur directeur Francis Etcheberrigaray explique que "ce n'était pas un voyage en Italie du nord, mais une croisière avec plusieurs haltes, dont deux en Italie, à Gènes, et à Pise". Selon lui, l'état de santé des passagers a été vérifié pendant tout le voyage. "_On leur a pris la température à plusieurs reprises, jusqu'à leur sortie du bateau_, ils allaient bien".

En effet, et d'ailleurs aucun des 25 passagers de la croisière n'a été testé positif au Coronavirus, ni même a été testé tout court. Sauf que ces trois dernières semaines, le nombre de cas de symptômes grippaux et douleurs gastriques augmentent au cabinet du docteur Agathe Beuscar. "On en a eu de plus en plus".

La campagne électorale facteur de propagation?

Selon elle, l'un des facteurs de propagation, c'est la campagne électorale. A Tardets, deux liste s'étaient présenté l'une contre l'autre, alors les candidats étaient sur le terrain. "Le porte à porte, et les réunions ça n'a pas été bénéfique".

Et en effet, la compagne de l'homme décédé du Coronavirus à Tardets était candidate sur une liste, et par ailleurs, un des autres cas de COVID-19 est le père d'une autre candidate.

A ce jour, trois habitants du village sont hospitalisés à Pau.