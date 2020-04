Coronavirus au Pays Basque : les bénévoles affluent à la Banque alimentaire de Bayonne

Totalement inattendu de l'aveu même de la Banque Alimentaire. L'association est submergée d'appels depuis le confinement après la mise à l'arrêt de toutes les personnes de plus de 70 ans. Les nouveaux bénévoles se comptent par dizaines et il faut même en refuser.

La Banque alimentaire de Bayonne n'en revient pas. Jusque-là ses appels pour renforcer ses équipes lors de la grande collecte annuelle n'avaient que peu d'effets.

Mais là, depuis le 16 mars, jour du confinement, les bonnes volontés affluent. "Nous avons des appels tous les jours, nous sommes obligés de refuser les personnes" constate ébahi Philippe Bonenfant, le président de la Banque alimentaire de Bayonne.

Une solidarité imprévue

" On a eu une très grande quantité de propositions de bénévolat spontanées de la part de personnes jeunes mais pas toutes, grosso modo de 22 à 55 ans, des gens qui soit étaient au chômage technique, soit des étudiants qui n'avaient pas de cours à la fac et même des salariés comme 2 infirmières qui viennent sur leur jour de repos" ajoute Philippe Bonenfant.

Une quarantaine de nouveaux bénévoles sont venus renforcer l'équipe © Radio France

2 infirmières viennent même sur leurs jours de repos

19 personnes sont issues de la Réserve civique. Elles se sont portées candidates sur la plateforme mise en place par le gouvernement pour aider durant l'épidémie de Covid19.

Au total, une quarantaine de nouveaux bénévoles sont venir grossir les rangs de l'équipe de la Banque alimentaire. Philippe Bonenfant a même une réserve."Beaucoup d'autres nous ont proposé leurs bras mais pour l'instant cela suffit pour remplacer nos bénévoles plus âgés qui viennent normalement tout le long de l'année mais qui doivent rester en sécurité chez eux pour ne pas risquer d'attraper le Coronavirus".

150 tonnes de denrées alimentaires en mars

Les dons de légumes frais se sont multipliés © Radio France

Les dons également sont arrivés en nombre "des producteurs de légumes et de fruits qui ne pouvaient plus écouler leurs stocks dans les restaurants ou cantines, sont venus nous les amener. Résultat pour mars, nous avons récolté 150 tonnes de denrées alimentaires autant que mars l'an dernier". La Banque alimentaire craint qu'en avril, avec la mise en place des "Drive", les dons en légumes frais s'amenuisent. "Il ne le faudrait pas car nos besoins seront les mêmes sinon plus car nous approvisionnons aussi désormais les centres des confinement pour SDF sur Anglet, Bayonne et Biarritz" précise Philippe Bonenfant qui espère que "cette incroyable et imprévue solidarité perdurera encore après la crise".