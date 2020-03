Coronavirus : au Pays Basque les communes réorganisent leurs bureaux de vote pour les élections municipales

Le ministère de l'intérieur a fait passer aux municipalités plusieurs pages de consignes pour protéger au mieux les bureaux de vote de la propagation du Coronavirus en prévision du premier tour des élections municipales.

Au Pays Basque, les communes se sont affairés pour mettre en place toutes ces consignes. Dans la commune de Souraïde par exemple, et ses 1427 habitants, le maire Thierry Sansberro qui rempile pour un nouveau mandat est à la manœuvre.

Dans la grande salle de la mairie, seul bureau de vote de la commune, il faut tout remanier. "D'habitude, les isoloirs sont dans l'entrée à gauche, là on a tout réorganisé". Désormais les isoloirs sont de l'autre côté, et face au mur pour que les électeurs n'aient pas à manipuler les rideaux qui peuvent propager le virus.

Par ailleurs la commune va mettre à disposition du gel hydroalcoolique pour avant et après le vote. Quant aux stylos, les électeurs sont invités à apporter le leur, sinon la mairie a fait une commande de quelques stylos qui seront à usage unique. "Une fois utilisés, on les met de côté, et ils seront désinfectés avec une lingette" explique Thierry Sansberro.