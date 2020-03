Coronavirus au Pays Basque : les premiers contrôles d'attestation de déplacements

Les premiers contrôles d'attestation de sortie ont débuté ce mercredi à Ustaritz au deuxième jour du confinement déclenché par l'épidémie de Coronavirus. 200 gendarmes et policiers sont déployés dans tout le département des Pyrénées Atlantiques.

Le sous-préfet s'est déplacé, ce mercredi après-midi, à Ustaritz sur un des premiers contrôles d'attestation de déplacement dérogatoire . Hervé Jonathan a suivi et participé durant deux heures au contrôle organisé juste en face de la gendarmerie d'Ustaritz sur la départementale 932 en présence de 6 gendarmes de la compagnie départementale de Bayonne.

Des contrôles pour l'instant pédagogiques

En ce deuxième jour de confinement, les gendarmes avaient pour consigne d'effectuer des contrôles pédagogiques et de ne pas verbaliser . Ne pas présenter son attestation de déplacement dérogatoire peut coûter au minimum 135 euros voire même 375 euros en cas de majoration. Le Chef d'escadron Pascal Simon qui commande la Compagnie départementale de gendarmerie de Bayonne précise "que l'attestation doit être sur feuille, imprimée et remplie chaque jour en cochant un des 5 motifs de sortie" en ajoutant "que ces sorties sont dérogatoires donc rares en cette période de confinement et qu'il n'est pas question d'envisager des sorties pour faire ses courses chaque jour ni d'aller à la pêche". Des explications pédagogiques qui vont très vite se transformer en amendes si les attestations son absentes ou ne sont pas en règle dans les jours qui viennent.

Les conditions de sortie sont définies dans l'attestation et doivent être motivées © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Impossible d'aller à la pêche tous les jours

Dans la file de voitures , Michel vient de Cambo. Il tend son imprimé en expliquant qu'il "revient d'aller chercher de l'argent liquide". Il a bien coché la case "déplacements pour effectuer des achats de première nécessité" mais se plaint de devoir en remplir un chaque jour car il prévoit d'aller à la pêche chaque matin". Totalement impossible. Un des gendarmes lui fait remarquer que ses sorties ne peuvent être quotidiennes conformément aux directives concernant le confinement.

Cliquer ici pour les détails des autorisations de sortie et pour télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire