Coronavirus : un bureau de Poste à Bayonne de nouveau fermé pour un 3ème cas de suspicion au Covid-19

Il y a une semaine, jour pour jour, la Poste du quartier Saint Esprit à Bayonne baissait le rideau pour suspicion de cas de Covid-19. Ce jeudi matin, nouvelle alerte. Nouvelle fermeture et désinfection. Une troisième salariée est déclarée potentiellement porteuse du Coronavirus. Elle devait subir un test ce jeudi après-midi. Les résultats devraient être connus samedi.

Placée en quatorzaine

Conformément au protocole sanitaire, la salariée, comme les deux autres agents précédemment, a été mise en quatorzaine à son domicile. Selon le syndicat Sud-PTT, elle devait subir un test dont les résultats sont attendus samedi. Pierre Covès, le secrétaire départemental Sud-PTT s'interroge sur le nombre important de cas dans ce bureau, "_nous en sommes à six au total_. Trois suspicion auxquels il faut ajouter, trois cas contacts. Des agents mis en quatorzaine parce qu'ils avaient été en contact avec des personnes potentiellement porteuses du virus. Six cas alors que sur les trois départements, le 64, le 65 et le 40, ce sont 15 cas qui ont été signalés. Nous aimerions savoir s'il y a eu un caillou dans le rouage".

Pierre Covès, secrétaire départemental Sud-PTT Copier

La direction de La Poste assure que le protocole sanitaire a été respecté.