Coronavirus - Une deuxième équipe de l'Hôpital Marin d'Hendaye est partie à Garches

L’hôpital marin d’Hendaye est solidaire des soignants de la Région parisienne. Quatre infirmières sont parties ce mardi matin vers Garches. Elles y resteront jusqu’au 17 avril. Elles forment en fait la deuxième équipe basque à rejoindre l'hopital Poincaré. Un premier trio y était la semaine dernière dernière, parti quelques jours à peine après s'être vus proposé le déplacement .

Pour Cédric Caro, 27 ans et Arnaud Le Clavez, 24 ans, tous deux infirmiers, à vrai dire, la question ne s‘est pas posée longtemps. Le pays basque est préservé de l’épidémie de Coronavirus pour le moment et les deux établissements font partie de l'AP-HP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Une question de solidarité en somme.

Le trio parti à Garches juste avant son départ d'Hendaye, aux côtés de leur cheffe de pôle, le docteur Brigitte Soudrie - Cédric Caro

L'hôpital de Garches dans les Hauts de Seine est pour sa part au coeur de l'épidémie. Les services ont été réorganisés et certains soignants se retrouvent à utiliser du matériel qu'ils ne manipulent pas au quotidien.... les respirateurs notament. A Hendaye, Cédric et Arnaud, les pratiquent chaque jour pour la prise en charge des grands accidentés de la route par exemple. C'est cette expertise qu'ils ont apportée à Garches à l’unité de sevrage ventilatoire.

6 jours de travail non stop sur place.

Après six jours de travail sur place, Cédric, Arnaud et leur cadre de santé Danielle Baron sont rentrés au pays basque. Ils utilisent dores et déjà leur expérience pour permettre à l'hôpital marin d'Hendaye d'être opérationnel si l'épidémie touche le pays basque aussi durement que le Nord-Est ou la Région parisienne actuellement : protocole de prise en charge des patients ou tout simplement commande de matériel adéquat.

Cédric Caro et Arnaud le Calvez se disent tous deux prêts à repartir si besoin.