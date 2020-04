Coronavirus : au service réanimation de l'hôpital de Niort, la situation est "calme"

A l'hôpital de Niort, cinq patients se trouvait ce vendredi en réanimation en unité covid-19. L’hôpital peut en accueillir jusqu'à 18, pas de saturation donc. Dans les Deux-Sèvres, on est loin des situations que peuvent vivre les soignants dans l'Est de la France ou en région parisienne.

Un service complètement réorganisé. Les autres patients qui ont besoin de réanimation sont installés dans une autre unité. En covid-19, beaucoup de chambres sont donc vides, et heureusement. "La situation est restée calme depuis le début de l'épidémie. Nous sommes une zone qui n'a pas été très touchée en terme de quantité de malades", détaille Héléna Gauvin, médecin en réanimation.

Ça nous a permis de nous préparer calmement

"Ça nous a permis de nous préparer calmement", fait remarquer Jean-Marc Le Guebel, cadre du service. Car il a fallu anticiper les problèmes potentiels comme la rupture de médicaments, avoir la quantité de matériel nécessaire. "On a bien travaillé avec la pharmacie pour anticiper le maximum de choses. On a réussi à équiper la réanimation correctement. On voit que l'on n'a pas le même matériel tous les jours, par exemple certaines blouses sont du milieu industriel et pas du milieu médical mais on ne s'est pas retrouvés en situation de rupture", raconte Héléna Gauvin.

Des précautions d'hygiène supplémentaires sont prises. "S'habiller, se déshabiller, anticiper les gestes pour essayer de moins rentrer/sortir dans les chambres. La fatigue est quand même plus importante au quotidien", détaille Estelle, infirmière depuis huit ans en réanimation.

Un journal du patient mis en place

Au cours de ces dernières semaines, le service a accueilli six patients de l'Est et de région parisienne, transférés par TGV médicalisés pour être hospitalisés à Niort. Un contexte qui a nécessité d'adapter les relations avec les familles. "On essaie de les appeler une fois par jour", explique Jean-Marc Le Guebel, le cadre de santé. L'équipe a également développer un journal du patient. "C'est un journal où chaque soignant va décrire la journée sur les soins, les appels de la famille, tout va être décrit. Dans cette situation je pense que ça prend tout son sens".

Un patient peut rester 15 jours, trois semaines dans le service. Et quand un malade sort de réanimation "pour nous c'est vraiment une petite victoire. On se dit que le coronavirus est effectivement un virus qui tue mais qu'on peut aussi s'en sortir".