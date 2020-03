Coronavirus : aucun cas confirmé pour l'instant en Centre Val de Loire, mais ça ne va pas durer

Laurent Habert, directeur de l'Agence Régionale de Santé, invité de France Bleu Orléans ce lundi matin, livre le dernier bilan du coronavirus en région Centre Val de Loire : aucun cas confirmé, mais beaucoup de signalements, vérifiés systématiquement.

Notre région n'est pas à l'abri, il y aura sûrement des cas dans les prochains jours

"Mais nous devons être réalistes, il y aura des cas également dans notre région dans les prochains jours ou les prochaines semaines" précise Laurent Habert. Qui insiste sur l'importance des bons comportements individuels pour limiter la propagation du virus.

Pas de confinement à la maison pour les élèves

Par ailleurs les mesures de confinement annoncées par le rectorat de l'académie Orléans-Tours en fin de semaine dernière pour les élèves revenant des zones à risque, ne sont plus en vigueur. "Ils n'ont plus la consigne de rester à la maison pendant 14 jours, on considère que l'expansion du virus est telle que ce genre de mesure ne serait plus efficace" explique Laurent Habert.

Sauf s'ils reviennent des foyers de coronavirus comme l'Oise

En revanche ces mesures de confinement restent d'actualité pour les personnes qui reviendraient de la zone du Hubei en Chine, mais aussi des trois foyers les plus importants en France : les neuf communes de l'Oise autour de Crépy en Valois, la commune de la Balme-de-Silingy en Haute-Savoie, et le nouveau foyer détecté ce week-end en Bretagne : les communes d'Auray, Crach et Carnac dans le Morbihan.