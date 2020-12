Coronavirus : "Aucun effet indésirable grave" depuis le début de la campagne de vaccination selon l'ANSM

Après quatre jours de vaccination contre le coronavirus en France, "aucun effet indésirable grave" et/ou "inattendu" du vaccin n'a été observé, selon l'Agence de sécurité du médicament (ANSM) ce jeudi. "Dans le cadre du dispositif de surveillance renforcée des vaccins contre la Covid-19, l’ANSM (...) a suivi étroitement les premières vaccinations qui ont eu lieu en France avec le vaccin de Pfizer-BioNTech", explique l'agence, notant que "à ce jour, aucun cas n'a été déclaré dans la base nationale de pharmacovigilance".

Douleurs à l'endroit de l'injection et fatigue

Seules "des douleurs" à l'endroit où on fait l'injection et "de la fatigue" ont été signalées par certaines structures pour personnes âgées où la vaccination a déjà eu lieu, précise l'ANSM dans son premier point de situation sur la surveillance du vaccin. "Ces effets indésirables non graves sont mentionnés dans la notice" du vaccin, a-t-elle souligné.

L’ANSM dit être "également attentive aux remontées d’effets indésirables survenus dans les pays dans lesquels le vaccin" Pfizer-BioNTech est utilisé. L'agence va poursuivre sa surveillance renforcée "avec de nouveaux établissements qui débuteront les vaccinations à partir de la semaine prochaine".

Depuis le début de la campagne de vaccination dimanche dernier, moins de 200 personnes en France ont reçu le vaccin. Ce lent démarrage a suscité critiques et incompréhension, l'Académie de médecine demande d'ailleurs ce jeudi au gouvernement d'accélérer le processus.