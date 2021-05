Coronavirus : aux Etats-Unis, le vaccin Pfizer/BioNTech autorisé pour les 12-15 ans

Les Etats-Unis franchissent un nouveau palier dans leur campagne de vaccination contre le Covid-19. L'Agence américaine des médicaments a autorisé lundi soir le vaccin Pfizer/BioNTech pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans .Il était jusqu'ici autorisé en urgence pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Il pourra être administré à des millions d'adolescents supplémentaires, en deux injections contenant le même dosage que le vaccin pour adultes.

Mercredi dernier, le Canada était devenu le premier pays à autoriser le vaccin pour cette tranche d'âge. L'Agence européenne des médicaments étudie également cette extension pour les adolescents. "Si vous êtes parents et que vous voulez protéger votre enfant, ou un adolescent qui veut se faire vacciner, la décision d'aujourd'hui est un pas de plus vers ce but", s'est réjoui le président américain Joe Biden. Il avait souligné ces derniers jours le rôle crucial de cette autorisation pour la suite de la campagne d'immunisation américaine, dont le rythme est actuellement en train de s'essouffler.

100% d'efficacité

Cette autorisation a été délivrée après avoir étudié les données issues d'un essai clinique portant sur plus de 2.000 adolescents de 12 à 15 ans, dont environ la moitié ont reçu le vaccin, et les autres un placebo. Les effets secondaires observés étaient similaires que ceux observés chez les plus de 16 ans. Parmi les 1.005 adolescents vaccinés, aucun cas de Covid-19 n'a été constaté, contre 16 parmi les 978 ayant reçu le placebo. Soit une efficacité de 100% contre les formes symptomatiques de la maladie.

Les adolescents développent en général des formes moins graves du Covid-19 que les adultes, et leur vaccination n'était donc pas une priorité jusqu'à présent. Toutefois, ils ne sont pas à l'abri d'une infection. De plus, ils participent à la transmission du virus au sein de la population, et leur immunisation permettra donc de contribuer à freiner l'épidémie. Pfizer/BioNTech a également annoncé qu'ils déposeront en septembre une demande d'autorisation eu urgence de leur vaccin pour les enfants âgés de 2 à 11 ans aux Etats-Unis. Le dépôt d'une demande d'autorisation pour les enfants de 6 mois à 2 ans pourrait intervenir "au quatrième trimestre" avait déclaré le patron de Pfizer, Albert Bourla.

Le Conseil scientifique en faveur de la vaccination pour les enfants en France

En France, Lila Bouadma, membre du Conseil scientifique et réanimatrice à l'hôpital Bichat à Paris, estime qu'il faudra "probablement" vacciner les enfants. Elle estime que pour éviter une quatrième vague, "il faut vacciner 500.000 personnes par jour tous les jours jusqu'au 30 juin". Pour l'instant, la France vaccin environ 300.000 personnes par jour contre le Covid-19. Selon elle, si on n'augmente pas le rythme de la vaccination, "cela serait vraiment catastrophique. Cela ferai une vague probablement importante", a-t-elle mise en garde.

