Coronavirus : avant les fêtes de Noël, de nombreux Manchois se ruent sur les tests de dépistage de la Covid-19

Beaucoup de Manchois veulent se faire tester avant les fêtes. Résultat : depuis ce week-end, les pharmacies qui pratiquent les tests antigéniques comme les laboratoires et les lieux de dépistages par PCR de la Covid-19, commencent à être débordés.

L'afflux a commencé en fin de semaine dernière mais depuis ce lundi 21 décembre, à 3 jours du réveillon, les demandes sont nombreuses. "Le téléphone n'arrête pas de sonner. En l'espace de deux heures, on a déjà eu plus d'une trentaine de demandes de rendez-vous pour des tests antigéniques, dont on peut donner le résultat en quart d'heure, raconte Grégory Karam, pharmacien à Parigny dans le sud-Manche.

Se rassurer avant le réveillon

"Nous voyons surtout des gens qui n'ont pas de symptômes, mais qui veulent se rassurer", décrit Julie Kusztoz. Elle a une pharmacie à Pont-hébert dans le saint-lois et chez elle aussi, le nombre de tests effectués grimpe en flèche depuis vendredi. "Il est 10h30, j'ai déjà fait une quinzaine alors que d'habitude, on en fait une dizaine par jour."

Même affluence dans les laboratoires manchois qui assurent les tests PCR. Chez Biocentre à Saint-Lô, là aussi le planning est déjà très chargé jusqu'au réveillon, explique-t-on sur place. "Plus de 120 tests programmés ce lundi, déjà une centaine prévue ce mardi, sans compter tous ceux que nous amènent les infirmiers libéraux, qui ont demandé beaucoup plus de kits de tests que d'habitude".