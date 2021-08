Coronavirus : avec le pass sanitaire, la demande de tests antigéniques en hausse dans la Sarthe

Sa guérite ne désemplit pas. Blandine, étudiante en pharmacie, enchaîne les tests antigéniques. 50 par jour en moyenne. Une demande en hausse depuis la mise en place du pass sanitaire. "On impose des créneaux, sinon on a plus de pause."

Parmi les patients qui défilent, Tristan. Le jeune homme, qui n'a reçu qu'une seule dose du vaccin pour le moment, doit se faire tester avant de partir en camping. Malgré l'affluence, il a réussi a décroché un rendez-vous. "Faut juste s'y prendre en avance, parce qu'il doit en avoir beaucoup qui doivent demander"

Et il ne croit pas si bien dire. Dans cette pharmacie, pas de place avant samedi.

Et à la pharmacie de l'avenue Rubillard, même constat. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Mais avec les congés, il est difficile de répondre à la demande explique le responsable Amaury Joffe. "On est en effectif limité, donc ça nous oblige à faire moins de tests. On a limité à 10 par jour, mais on pourrait en le double en temps normal."

Avec la vaccination en plus à gérer, de nombreux pharmaciens craignent de pas pouvoir continuer à s'occuper correctement des autres patients. Certains envisagent même d'arrêter les tests antigéniques.