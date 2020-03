Coronavirus : avec les crèches et les écoles fermées : comment allez-vous vous organiser ?

Emmanuel Macron a ordonné la fermeture, à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre", des crèches, écoles et universités pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, qui a tué 61 personnes et en a contaminé près de 3.000. Le chef de l'Etat, qui a consacré sa journée de jeudi à consulter pour préparer son allocution télévisée, a appelé les Français à "faire bloc" face à cette épidémie, "_qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européen_s": "la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle". Les parents qui gardent leurs enfants seront indemnisés

Selon le dernier bilan officiel, 61 personnes sont décédées et 2.876 ont été contaminées - soit près de 600 de plus en 24 heures - dont 129 cas graves placés en réanimation.