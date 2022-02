Coronavirus : baisse des hospitalisations notamment en service de réanimation dans le Gard

Le nombre de patients hospitalisés à cause du covid-19 se confirme dans le Gard, comme dans l'ensemble de l'Occitanie.

Le nombre de contaminations diminue fortement en Occitanie. Il reste quand même 40 patients en service de réanimation à cause du covid dans le Gard, c'est déjà onze de moins que mardi. Trois patients sont également en service de réanimation en Lozère, d'après les derniers chiffres publiés ce vendredi par l'Agence Régionale de Santé. Au total, 302 personnes sont actuellement hospitalisées à cause de l'épidémie dans le Gard (contre 326 mardi), et vingt en Lozère.

Pour l'ensemble de la région Occitanie, cela représente encore 2450 hospitalisations en cours (-172) dont 281 en réanimation et soins critiques (-34) et on déplore 6908 décès à l’hôpital (+67 en 4 jours).

"En secteur hospitalier, les flux de patients confrontés à un cas Covid grave connaissent aussi une amélioration très progressive", confirme l'ARS