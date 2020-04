Coronavirus : baisse du nombre de malades en réanimation en Loire-Atlantique et en Vendée

D'après le rapport de l'agence régional de santé il y a six malades de moins en réanimation en Loire-Atlantique et en Vendée ce samedi 11 mars. Cependant, 55 personnes supplémentaires sont touchées par le covid-19 et il y a trois morts de plus dans ces deux départements.