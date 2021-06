Coronavirus : baisse sensible des cas dans les Deux-Sèvres

Le coronavirus est en net recul dans les Deux-Sèvres. C'est le constat du dernier bilan hebdomadaire de l'Agence régionale de santé sur la semaine du 24 au 30 mai. Le taux d'incidence s'établit à 77 cas pour 100.000 habitants ce qui place le département non plus à la première mais à la troisième place des départements de Nouvelle-Aquitaine.

Une baisse qui n'est pas la même dans tout le territoire. En effet, le nord du département a un taux deux fois plus élevé que le sud. A noter que les dépistages ont aussi été moins nombreux en raison du week-end de la Pentecôte. L'ARS précise également que "la population infectée est de plus en plus jeune. Quasiment 2/3 des personnes positives ont moins de 30 ans'.

Des mesures prises pour lutter contre la mutation du variant britannique

Le variant anglais est toujours majoritaire et le variant indien n'a toujours pas été détecté dans le département. Mais une mutation du variant britannique a été détectée chez 35 Deux-Sévriens, dont 30 issus d’un même cluster sur le Niortais. "Afin de contenir la propagation de cette mutation, nommée E484Q, plus de dépistages antigéniques et d’apprentissage à l’autotest sont réalisés. Plus de 12.000 vaccins supplémentaires sont aussi acheminés sur notre département. Dans les centres de vaccinations, nous allons passer d’un rythme de 12.000 vaccins/semaine en mai, à près de 21.000/semaine en juin", indique l'ARS.

Quasiment 40% des Deux-Sévriens ont reçu la première injection de vaccin et près de 20% sont complètement vaccinés.

La baisse des hospitalisations se poursuit

A l'hôpital, la situation continue de s'améliorer. 23 hospitalisations Covid-19 étaient en cours à la fin de semaine dont quatre en réanimation et soins continus. C'est 17 hospitalisations de moins que la semaine précédente.

Cinq nouveaux décès sont à déplorer. Le bilan depuis le début de l'épidémie dans le département s'établit à 494 morts.