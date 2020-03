Coronavirus : Toutes les plages de Loire-Atlantique interdites

Face au constat que malgré les mesures de confinement obligatoire, trop de personnes continuaient à se promener sur la plage, à faire leur footing voire à organiser des pique-nique familiaux, le préfet de Loire -Atlantique a pris un arrêté de fermeture des plages de Loire-Atlantique. Dès mercredi, plusieurs communes comme La Baule, Pornichet ou Pornic avaient déjà pris des dispositions identiques ainsi que le préfet de Vendée.

En plus de l'accès aux plages, l'arrêté d'interdiction concerne les sentiers, les chemins, les espaces dunaires, les forêts et les parcs situés sur le littoral. Les ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et fronts de mer sont également interdits aux piétons, aux cyclistes et aux véhicules non-motorisés.

Malgré l'interdiction, des promeneurs se baladent sur la plage © Radio France - Anne Patinec

135 euros l'amende

Des contrôles sont menés par la Police Nationale, la Gendarmerie mais aussi par les polices municipales sur des points de contrôles fixes et mobiles. La violation des règles de confinement est passible d'une amende de 135 euros, pouvant être majorée à 375 euros.

Toutes les activités nautiques et aquatiques sont également interdites . Interdiction également de la pêche et de la chasse sur l'ensemble du département. Le préfet rappelle que "chaque jour, chaque heure compte pour sauver des vies".