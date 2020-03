Coronavirus : plusieurs centres de consultations dédiés aux malades potentiels en Corse

Face à la progression du coronavirus, et en attendant qu'un traitement soit validé et opérationnel, les professionnels de santé se mobilisent et poursuivent leurs efforts. Ainsi, plusieurs centres de consultations ont vu le jour en Corse. Deux d'entre eux débuteront leur activité, lundi 23 mars. L'un est installé à la maison des quartiers à Bastia, l'autre au stade Claude Papi à Porto-Vecchio. Ces centres ont pour objectif de dépister des cas potentiels de coronavirus. Ces centres fonctionnent avec des médecins et des infirmiers volontaires. Selon le Docteur Bruno Manzi, président de l'ordre des medecins de Haute-Corse : "l’idée essentielle est que les patients suspects ne se rendent pas dans les cabinets médicaux. Ils faut les filtrer en amont pour éviter les contacts." Il a donc fallu pour se faire mettre en place des structures spécialement dédiées à ces malades, sans les stigmatiser. "Il faut que ces patients qui ont des troubles respiratoires notamment puissent aller dans un endroit dédié" précise encore le Docteur Manzi.

Cette initiative n’est pas la première. D’autres ont été prises en Balagne, dans la plaine orientale, ou encore à Corte. A Bastia, les choses se sont accélérées durant le week-end.

Le stade Claude Papi centre de consultations à Porto-vecchio

A Portivechju, les médecins libéraux s‘organisent également. Et dès ce matin, ils recevront les patients qui ressentent les symptômes du covid-19. L'accueil se fera au stade Claude Papi. Là encore, on veut à tout prix éviter que les patients ne se transmettent le virus dans les salles d'attente. Les médecins ont mis en place un numéro de téléphone dédié, le 07 78 05 51 10, numéro qu'il faudra composer pour obtenir un rendez-vous et l’accès dans l’enceinte du stade sera exclusivement réservé aux malades afin d’éviter toute contamination.

Si le Stade Claude Papi a été choisi, c’est pour sa proximité avec les laboratoires et surtout la clinique de l’Ospedale, située à quelques dizaines de mètres. L’établissement privé se prépare à recevoir des patients atteints de coronavirus. Des lits ont été libérés. Huit chambres dont deux réservées aux personnes en soins critiques, ont été aménagées.