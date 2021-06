Coronavirus : bonne nouvelle, moins de 1% de taux de positivité des tests dans le Gard

Il faut évidemment rester prudents, mais les chiffres sont de plus en plus rassurants dans le Gard, face à la pandémie de covid-19. "On a une situation hospitalière revenue à la normale, explique ainsi Claude Rols, le directeur de la délégation départementale du Gard à l'Agence Régionale de Santé Occitanie : moins d'une centaine de personnes hospitalisées, une sollicitation des réanimations et des soins intensifs à moins de 14%. " Il y a ainsi désormais moins de 1% de taux de positivité des tests dans le Gard.

"Nous sommes revenus à une situation très très bonne, ce qui ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde". Directeur de la délégation départementale du Gard Agence Régionale de Santé Occitanie, en direct sur FB Gard Lozère