Coronavirus | C'est le CHU de Poitiers qui analyse les tests de dépistage du COVID-19 dans le Poitou

C'est le CHU de Poitiers qui effectue les analyses des tests de dépistage du coronavirus pour toute la zone de l'ex-Poitou-Charentes. A Poitiers, dès qu'un cas est suspecté, l'ARS, l'Agence régionale de la santé envoie le patient au REB, l'unité spécialisée dans les risques épidémiologiques et biologiques. Chaque centre hospitalier à Niort, la Rochelle, en Saintonge et à Angoulême a le sien. Et c'est dans des conditions drastiques de sécurité que les patients y sont dépistés. Ces tests de dépistage, qui proviennent aussi des hôpitaux de Châtellerault, Loudun, Montmorillon, sont ensuite envoyés au laboratoire de virologie et de biologie du Centre hospitalier universitaire de Poitiers.

Plus de 450 tests analysés en quinze jours

En quinze jours, entre la fin février et le 12 mars, le laboratoire a reçu 460 échantillons à analyser. Il faut une demi-journée pour réaliser l'ensemble des tests. Autant dire que les techniciennes du service n'ont pas le temps de chômer. Elles sont neuf au lieu de sept d'habitude. Pour faire face à la crise du coronavirus, la direction de l'hôpital universitaire a rappelé une jeune technicienne mutée dans un autre service et a repoussé le départ en retraite d'une autre. "Ces neuf techniciennes travaillent 7 jours sur 7 de 7 heures le matin à 19 heures le soir", précise le professeur Nicolas Levêque, responsable du laboratoire de virologie médicale au CHU. Pour faire face au pic d'activité lié à l'épidémie de coronavirus, une partie des autres activités de virologie a été déprogrammée.

Cette technicienne du laboratoire de virologie du CHU de Poitiers manipule des tests pour le covid-19 © Radio France - Isabelle Rivière

Les échantillons arrivent des différents centres hospitaliers de l'Ex-Poitou-Charentes... bien emballés et sous sécurité maximale. Chaque prélèvement arrive dans des triples emballages : deux sachets plastiques et le tube contenant l'écouvillon. Pour le dépistage on passe une sorte de bâtonnet dans la bouche et le nez des patients. Ces tests doivent être manipulés avec grande précaution, mais pas besoin de tenue intégrale. Les techniciennes du labo portent juste la blouse, le masque et les gants.

Il faut du temps pour analyser les échantillons

Pour analyser les échantillons, il faut du temps. "Ouvrir 40 à 60 triples emballages à soi seul, dans des conditions de sécurité biologique importantes, cela prend une à deux heures . Ensuite il faut extraire les acides nucléïques, ce qui prend une heure à une heure et demi supplémentaire. Et enfin, il y a à proprement le test de détection, donc d'amplification du matériel génétique et pour ça, il faut compter deux bonnes heures de plus, explique le spécialiste.

"On arrive à une bonne demi-journée de travail pour quarante échantillons manipulés", selon le Professeur Nicolas Lévêque.

Analyses d'échantillons de Covid-19 au laboratoire de virologie et biologie médicale du CHU de Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

La troisième étape se déroule sur cette machine : il s'agit de vérifier si l'échantillon prélevé contient bien le coronavirus ou pas.

L'échantillon analysé contient-il le virus du Covid-19 ? © Radio France - Isabelle Rivière

Si la courbe monte, c'est que le virus du covid-19 est présent. Le cas suspect devient alors un cas confirmé de coronavirus.

Si le coronavirus est présent la courbe du patient monte jusqu'à la courbe test © Radio France - Isabelle Rivière

Deux fois par jour, le laboratoire de virologie du CHU de Poitiers, dirigé par le Pr Nicolas Levêque, transmet les résultats de ses analyses à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. C'est ainsi que sont recensés les cas de coronavirus confirmés dans la région.