Coronavirus : c'est parti pour la vaccination des tous petits à Châteauroux

Alors que la campagne de vaccination de la troisième dose bat son plein, la vaccination des plus jeunes pourrait être élargie à tous les enfants de 5 à 11 ans cet après-midi. Le ministre de la Santé Olivier Véran évoquait en tous cas cette date il y a quelques jours. Le gouvernement n'attend plus que le feu vert et les recommandations du comité d'orientation pour la stratégie vaccinale. Dès la semaine dernière, les premiers petits ont été vaccinés, puisque depuis le 15 décembre, la vaccination était ouverte aux enfants à risque de forme grave ou vivant avec un proche immunodéprimé. À Châteauroux, la campagne a donc démarré dès le vendredi 17 décembre avec une séance entièrement dédiée aux tous petits. Il s'agissait pour l'équipe du centre de tester son organisation avant l'élargissement de la vaccination, mais aussi de prendre le temps de recevoir les jeunes patients.

Un questionnaire, deux piqûres

Le circuit est similaire à celui des grands, jusqu'au questionnaire qui est identique ce qui fait beaucoup rire la maman d'Erwan, 7 ans, qui le remplit. "Tu n'es pas enceinte. Tu n'as pas de bébé dans ton d'entre ?" demande-t-elle en rigolant à son fils. Une fois le questionnaire rempli, direction la salle d'attente puis le box du docteur Doucet. Contrairement aux plus grands, ici, les enfants ont la possibilité de passer un test TROD. Il s'agit d'une petite piqûre sur le doigt pour voir si ils ont eu le coronavirus et si ils ont encore des anticorps contre la maladie. Le cas échéant ils n'auront qu'une seule dose de vaccin. "On fait plus facilement des TROD pour les enfants, presque systématiquement s'ils sont d'accord, parce qu'on en trouve quand même pas mal qui sont positifs" explique le docteur Doucet.

" Ca fait même pas mal !" explique Erwan, 7 ans. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ensuite, place au vaccin, pour Erwan tout se passe bien "ça fait même pas mal" confie le petit garçon qui serre son doudou entre ses bras. En revanche c'est parfois plus compliqué comme pour Eden, 10 ans. La petite fille est très tendue, malgré la présence de sa maman. Le docteur Doucet joue donc les hypnotiseurs "ta tête commence à être lourde, reste tranquille, concentre toi sur ma voix" ordonne-t-il à sa jeune patiente. "Ce qui est important, c'est que le cerveau s'occupe d'autre chose. S'il est très concentré sur la vision et sur l'écoute, avec mes paroles, ça le distrait d'autre chose" explique le médecin

Le docteur et l'infirmière ont dû jouer les hypnotiseurs pour rassurer Eden, 10 ans. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Prendre le temps d'apaiser les enfants

Si la vaccination d'un adulte prend en moyenne cinq minutes, celle d'un enfant est plus longue. Il faut compter une vingtaine de minutes environ. D'abord avec le test TROD dont le résultat est connu en une quinzaine de minutes, ensuite parce qu'il faut vérifier et questionner les parents sur les données médicales, enfin parce qu'il faut être patient, et à l'écoute. Pour mettre ses petits patients en confiance, le docteur a sa méthode. Il a enfilé, pour l'occasion, un pull à l'effigie de Dingo, il a aussi décorer le box. "On essaie d'occuper leur attention, on a mis un bonnet de père Noël sur le mur, on a mis des petites étiquettes Harry Potter et on essaie de les faire se concentrer sur quelque chose pour détourner leur attention, pour que ça se passe au mieux".

Pour mettre ses jeunes patients en confiance, le docteur Doucet a mis un pull avec Dingo. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Il le reconnaît, le stress des enfants provient aussi et surtout des parents. "Quand les parents sont très cool, ça se passe tout seul. Quand les parents sont très angoissés, c'est très difficile parce que les enfants ressentent l'angoisse de leurs parents et ils sont certains qu'il va y avoir quelque chose de très grave" confie le docteur Doucet.

La vaccination devrait être élargie ce mercredi 22 décembre après-midi à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans. Le vendredi 17 décembre, le comité d'éthique s'est dit favorable à la vaccination des tous les 5 à 11 ans , un avis similaire a été émis ce lundi par la Haute Autorité de santé. Le gouvernement attend le feu vert du comité d'orientation pour la stratégie vaccinale. Celui-ci doit rendre ces conclusions ce mercredi matin concernant l'étude de la vaccination de deux millions d'enfants outre-Atlantique.