Coronavirus : "c'est une crise qui se rajoute à la crise," selon Stéphane Maire de la CFDT au CHU de Nancy

Le stade 2 du plan blanc est déclenché dans tous les hôpitaux français pour faire face au coronavirus. Concrètement, il s'agit de libérer des lits et du personnel pour les cas les plus graves. "A Nancy, la situation est maîtrisée mais il n'y a aucune marge de manœuvre," selon la CFDT du CHU.

Pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus, le président de la République a annoncé toute une batterie de mesures, notamment la fermeture des crèches et des établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre, dès lundi. Dans les hôpitaux, le stade 2 du plan blanc est également activé partout en France.

"Situation maîtrisée"

Mis à part le report des interventions non-urgentes pour libérer des lits et du personnel, il n'y a pas de grands changements dans le fonctionnement du CHU de Nancy. Pour l'instant, "la situation est maîtrisée", déclare Stéphane Maire de la CFDT.

Ce vendredi matin, douze personnes contaminées sont hospitalisées à Nancy, dont trois en réanimation. Ce report des opérations non-urgentes a donc pour objectif de libérer des lits en réanimation. Il y en a 70 actuellement à l'hôpital selon Stéphane Maire. "Ce n'est pas beaucoup, déplore-t-il. Si on se retrouve dans la même situation qu'en Italie dans quelques jours, il faudra quand même faire face avec ces 70 lits et assurer la continuité des soins."

On n'aura même pas les 70 lits de réanimations exclusivement pour le Covid-19, il va donc falloir gérer.

Concrètement, les agents hospitaliers ont assez de gels hydroalcooliques : 15 jours de stocks pour les bouteilles d'un litre, et même plus d'un mois pour les bouteilles d'un demi-litre. "De ce côté-là, il n'y a pas de souci, estime Stéphane Maire. Sur les masques chirurgicaux, il y en a 100.000 disponibles. En revanche, pour les masques SSP2, il n'en reste que 1.700. Heureusement, on devrait être ravitaillés aujourd'hui, ce vendredi."

"La crise se rajoute à la crise"

Le personnel soignant est-il prêt à faire face ? Mobilisés depuis plusieurs mois pour dénoncer un manque criant de moyens et de considérations, les agents hospitaliers se retrouvent de nouveau en première ligne. "Le président de la République parlait de héros en blouses blanches. Je suis content d'entendre ces mots de sa bouche," reconnaît Stéphane Maire.

Depuis trois ans, les hospitaliers n'ont eu le droit qu'à du mépris de la part du gouvernement. Les hospitaliers vont maintenant faire face. Tout le personnel est mobilisé.

"Il n'y a pas d'inquiétude parce que ce sont des professionnels, poursuit Stéphane Maire. Ils connaissent les risques. La grosse inquiétude, c'est la fermeture des écoles qui va déstabiliser les hôpitaux. Je ne sais pas comment on va pouvoir gérer avec de l'absentéisme en plus (pour garder les enfants à la maison notamment)."