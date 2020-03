Coronavirus : "c'est une restriction très forte des déplacements" explique la préfète d'Indre-et-Loire

Dans son allocution ce lundi soir, Président Emmanuel Macron a annoncé un durcissement des mesures de restriction, face à l'expansion de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 en France. A partir de ce mardi midi, les déplacements de tous seront très fortement réduits, alors que les médecins sonnent l'alarme face à la rapidité de la propagation.

Invitée de France Bleu Touraine ce mardi, la préfète d'Indre-et-Loire Corinne Orzechowski a précisé ces nouvelles mesures en expliquant que "l'épicentre de l'épidémie est en Europe est dans nos pays, et c'est maintenant que nous devons l'arrêter pour protéger les plus fragiles mais aussi maintenant toutes les personnes, pas simplement les personnes fragiles".

Les déplacements non essentiels seront donc interdits à partir de ce mardi midi et "quand le télétravail n'est pas possible, les chefs d'entreprise doivent limiter leur production, quelle qu'elle soit, de façon à limiter les personnels qui vont travailler" a détaillé Corinne Orzechowski.

Quelques exceptions

Il sera tout de même possible de sortir de chez soi dans plusieurs cas, "pour aller chez le médecin, pour se soigner. Mais aussi pour aller garder des enfants, ou quand vous avez des garde alternée, ou pour aller aider une personne vulnérable ou handicapée qui a vraiment besoin que vous soyez là". Il sera également possible de se déplacer pour s’approvisionner en produits alimentaires et de première nécessité ou encore en médicaments mais dans ce cas comme dans tous les autres, il faudra se munir d'une attestation à télécharger ou à reproduire à la main.

Cette attestation "peut, et va, vous être demandée" a expliqué Corinne Orzechowski qui a répété qu'il faut absolument, et à chaque sortie, "conserver les gestes barrières et rester à plus d'un mètre de la personne qui est devant" mais "en aucun cas, vous ne pouvez vous réunir dans la rues". Corinne Orzechowski

à lire aussi Coronavirus : la liste des déplacements autorisés pendant la période de confinement

c'est une restriction très forte des déplacements - Corinne Orzechowski

"Vous pouvez aussi sortir de chez vous, pour faire le tour du pâté de maison, promener votre chien mais tout seul, mais pas en groupe. C'est vraiment pour prendre l'air, et même dans ce cas-là, il vous faudra une attestation donc c'est une restriction très forte des déplacements autour de chez vous" a martelé la préfète d'Indre-et-Loire.

Il n'y a pas de liste réglementaire à cette heure (mardi matin) des métiers qui seront autorisés à se déplacer mais Corinne Orzechowski l'assure, "une des exceptions c'est de pouvoir faire des achats de première nécessité dans les commerces autorisés, tous les commerces de bouche, d'agroalimentaire (...) il faut que ces commerces soient alimentés donc toute la chaîne en amont a pu s'organiser, mais on est bien sur des produits de première nécessité".

à lire aussi Coronavirus : quels sont les commerces qui peuvent rester ouverts ?

Ralentir la progression du virus

Face à la crise, il faut prendre l'habitude de se tenir à un mètre des autres, "cela doit devenir un réflexe" pour la préfète, "le président de la République a dit nous sommes en guerre contre le virus et si nous ne le ralentissons pas, les dégâts vont être considérables. A partir du moment où vous cessez de rencontrer des gens, d'être à moins d'un mètre, de vous embrasser, de vous serrer la main, cela ralentit le virus aussi".

Corinne Orzechowski a indiqué pour le moment, le CHRU n'est pas en situation d'alerte même si l'établissement accueille des malades venus de l'ensemble de la région. Le président de la République a également indiqué hier que "l'armée pourrait être appelée à transférer des malades d'un établissement de santé à un autre pour qu'on puisse les soigner" notamment pour le grand est où la situation est critique.

à lire aussi Coronavirus : Emmanuel Macron annonce en Alsace le déploiement d'un hôpital de campagne des armées

Personne ne sera laissé sur le carreau - Emmanuel Macron

La préfète a expliqué que les services de l'état travaillaient à la mise en place de solution pour les plus démunis en lien avec les associations. L'enjeu étant de trouver des solutions face à l'absence de bénévoles notamment pour assurer les distribution.

Après les images de ruées dans les supermarchés, Corinne Orzechowski a demandé aux professionnels de limiter le nombre de personnes aux entrées des magasins, de gérer les files d'attente pour éviter la promiscuité et imposer le respect des gestes barrières;

Des aides pour les entreprises

Du côté du monde économique, la préfecture travaille avec les chefs d'entreprise au niveau local après les annonces faites ce lundi soir par Emmanuel Macron. La mise en place du chômage partiel élargi, des report de prêts bancaires, un fonds de solidarité pour les indépendants, autant de dispositifs qu'il va falloir organiser dans les jours à venir.

"L'idée c'est de garder les salariés dans les entreprises en les prenant en charge, de permettre aux entreprises de ne pas aller à la faillite. Le président de la République l'a dit, éviter les fermetures d'entreprise pour pouvoir repartir dès que nous aurons vaincu le virus" a expliqué la préfète d'Indre-et-Loire.

à lire aussi Coronavirus : Bruno Le Maire annonce une aide de 45 milliards d'euros pour les entreprises et les salariés

Le dernier bilan officiel, communiqué lundi soir, fait état de 148 décès et 6.633 cas de coronavirus confirmés dans le pays depuis le début de l'épidémie de coronavirus.