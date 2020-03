Coronavirus : "Ça va être un sacré bordel dans les hôpitaux", s'inquiète la déléguée CGT à Châteauroux

Les hôpitaux vont être mis à rude épreuve dans les prochaines semaines en France. L'épidémie de coronavirus s'étend dans notre pays. Un premier cas confirmé a d'ailleurs été détecté en Berry, il s'agit d'un parent d'élève dans le Cher. Dans son allocution solennelle ce jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé l'importance de libérer des lits de réanimation. Les intervention chirurgicales qui ne sont pas urgentes vont être déprogrammées.

Des annonces qui inquiètent les syndicats hospitaliers. "De toute façon, le pire va être devant nous et sincèrement, ça risque d'être le scénario catastrophe", réagit sur France Bleu Berry Karine Jouhanneau, déléguée CGT à l'hôpital de Châteauroux. "Effectivement, les hôpitaux vont être blindés. Au niveau du centre 15, il est déjà saturé. Ça va être un sacré bordel dans les hôpitaux et ça va l'être notamment car il n'y a pas de personnel", ajoute-t-elle. Le personnel hospitalier est en effet en grève depuis quasiment un an pour dénoncer l'insuffisance des moyens financiers et humains dans les hôpitaux français. Le déblocage d'une enveloppe de 700 millions d'euros, annoncé par la ministre de la Santé de l'époque Agnès Buzyn, n'avait pas suffi à calmer la colère.