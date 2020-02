Coronavirus : Caroline Cayeux demande des mesures plus strictes à l'aéroport de Beauvais

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux avec la présidente du conseil départemental de l'Oise demandent des "conditions sanitaires plus strictes pour les voyageurs en provenance de l'Italie" et qui passent par l'aéroport de Beauvais.

Le maire de Beauvais Caroline Cayeux et Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise, réclament des conditions sanitaires plus strictes pour les voyageurs de l'aéroport de Beauvais-Tillé au départ ou à leur arrivée d'Italie. Elles sont co-présidentes du syndicat mixte de l'aéroport.

Les deux élues demandent une réunion en urgence au préfet pour évoquer la situation. Caroline Cayeux et Nadège Lefebvre reconnaissent dans un communiqué que "les autorités sanitaires sont pleinement mobilisées pour détecter précocement et prendre en charge rapidement les éventuels patients présentant des symptômes de coronavirus mais l'inquiétude est réelle concernant tous les vols en provenance et à destination de l'Italie qui représentent un danger potentiel certain et qui doivent faire l'objet de contrôles sanitaires plus stricts et beaucoup plus sécurisés".

Vis-à-vis des agents de l'aéroport, il n'y ait pas de précautions de santé

Le maire de Beauvais Caroline Cayeux explique à France Bleu Picardie : "aujourd'hui nous avons plus de sept vols de 600 personnes à peu près qui arrivent à Beauvais. Ca fait plus de 2 ou 3 000 personnes. Je regrette que d'une part vis-à-vis des agents de l'aéroport, il n'y ait pas de précautions de santé, des masques élémentaires et je regrette qu'on ne se pose même pas la question de fermer les lignes qui viennent des régions à risques donc cela m'inquiète. Moi vraiment je demande un principe de précaution maximum pour les habitants qui sont à Beauvais, pour ceux qui voyagent, ou qui arrivent d'Italie et pour le personnel de l'aéroport donc je ne serai pas surprise que dans les 48 heures qui viennent, on aboutisse à une suppression des lignes venant d'Italie".