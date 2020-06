Coronavirus : ce centre de rééducation du Jura réapprend aux malades à respirer, marcher et manger

Le centre est niché dans la forêt, sur les hauteurs du petit village de Pont d'Héry, près de Salins-les-Bains (Jura). Depuis le 10 avril, une aile d'un bâtiment est dédiée à un nouveau service, l'unité post-covid, avec 19 chambres individuelles, au sein du Centre de réadaptation cardiologique et pneumologique de la Grange-sur-le-Mont, géré par la Fondation Arc-en-ciel. Ce service accueille des malades transférés du CHU de Besançon, de l'hôpital de Lons-le-Saunier ou de leur domicile, pour une rééducation.

Déjà vingt patients pris en en charge

Vingt patients ont déjà été pris en charge dans cette unité, dont quinze venus d'un hôpital et cinq du domicile. La plupart ont passé plusieurs semaines en réanimation, certains plusieurs semaines intubés. "Ils ont eu des complications respiratoires et des dégradations nutritionnelles, avec une perte de poids" détaille le Dr Thierry Darmencier, chef de service. Tous réapprennent ici à respirer, à supporter l'effort et à se nourrir.

Je n'arrivais pas à tenir un verre dans la main" - Serge, malade du coronavirus

"Quand je suis arrivé ici, je n'arrivais pas à tenir un verre" témoigne Serge, assis dans le fauteuil de sa chambre, encore affaibli. "Maintenant, après deux semaines, je peux faire ma toilette, je vais marcher dans la forêt." En moyenne, les patients restent un mois. Ils suivent plusieurs séances de kiné par semaine, des consultations avec médecin nutritionniste, diététicienne et psychologue.

Une partie de l'équipe du service post-covid. © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Des progrès spectaculaires

"Leur évolution est beaucoup plus rapide que nos patients habituels" explique Michal, un kiné de l'équipe, "leurs progrès sont même spectaculaires." Une évolution qui donne du baume au cœur des soignants embarqués dans cette aventure, comme cette jeune infirmière : "Au début, on ne savait pas à quoi s'attendre, on a du s'adapter. Les voir évoluer, ça nous fait du bien, moi ça me donne de l'énergie" confie-t-elle.

Entrée du site de la Grange-sur-le-Mont à Pont d'Héry. © Radio France - Marie-Coralie Fournier

La Fondation Arc-en-ciel a aussi ouvert un service en ambulatoire à Besançon, près du CHU, pour prendre en charge des malades post-covid. Si vous ressentez des essoufflements à l'effort, ou que vous avez perdu beaucoup de poids, n'hésitez pas à en parler à un médecin.