Coronavirus : ce qu'il faut savoir de la pilule anti-Covid de Merck en attente d'autorisation

Alors que la reprise épidémique se confirme en Europe, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a lancé la semaine dernière l'examen de la pilule anti-Covid de Merck, désormais autorisée au Royaume-Uni, avant une éventuelle mise sur le marché dans l'UE. Ce médicament facile à administrer, le molnupiravir, pourrait devenir un outil crucial dans la lutte contre la pandémie.

Qu'est-ce que le comprimé Merck ?

"À l’origine", a précisé Vincent Maréchal, professeur de virologie à la Sorbonne à La Croix, le molnupiravir "avait été développé contre la grippe et l’hépatite C". Cet antiviral agit en diminuant la capacité du virus à se répliquer, freinant ainsi la maladie. Il s’adresse aux personnes infectées et à risque de forme sévère, pour éviter l’hospitalisation.

Le molnupiravir peut être pris par voie orale. Un atout car jusqu'à présent les traitements utilisés pour lutter contre les formes graves du coronavirus, comme les anticorps monoclonaux, devaient être administrés dans un centre hospitalier.

Comment ça marche ?

Ce médicament doit être pris par les patients dans les jours qui suivent un test positif, au début des symptômes, le matin et le soir pendant cinq jours.

Il peut aussi être prescrit chez des cas contacts à risque, en préventif. Un essai clinique est en cours.

Est-il efficace contre le Covid-19 ?

Selon un essai clinique réalisé par Merck mené sur 775 personnes, le traitement réduit de moitié le risque d'hospitalisation. Les participants testés souffraient d'un Covid "léger à modéré" précise l'AFP, et tous présentaient au moins un facteur de risque (obésité, âge supérieur à 60 ans ou diabète). Le taux d'hospitalisation ou de décès chez les patients ayant reçu le médicament a été de 7,3%, contre 14,1% chez ceux ayant eu un placebo. Aucun décès n'a été constaté chez les personnes traitées avec le molnupiravir, contre huit dans le deuxième groupe.

Pour le moment toutefois, ces résultats n’ont pas fait l’objet d’une publication scientifique validée par les pairs. La question des éventuels effets secondaires doit en outre être approfondie.

Quand pourrait-il être commercialisé ?

La pilule anti-Covid de Merck est déjà commercialisée au Royaume-Uni, premier pays au monde à l'avoir autorisé. "Nous essaierons d'accélérer notre évaluation pour obtenir une autorisation dans les plus brefs délais", a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale à l'Agence européenne des médicaments (EMA), sans donner de date.

"Nous sommes également prêts à conseiller les États membres de l'Union européenne afin qu'ils puissent mettre ce nouvel antiviral oral à disposition en cas d'urgence, avant son autorisation", a ajouté Marco Cavaleri. Le régulateur, basé à Amsterdam, n'a pas le pouvoir de prendre une décision centrale sur l'utilisation du médicament en cas d'urgence dans l'ensemble de l'UE.

Sans attendre un éventuel feu vert européen, Olivier Véran a annoncé mardi 26 octobre que la France avait commandé 50.000 traitements anti-Covid développé par Merck. Ces médicaments seront livrés "à compter des derniers jours de novembre ou des premiers jours de décembre", a précisé le ministre de la Santé lors d’une audition au Sénat.