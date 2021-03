Coronavirus : ce qu'il faut savoir sur les autotests, qui ne seront pas en vente dès ce week-end

Vous ne trouverez pas d'autotests en pharmacie et encore moins dans les grandes surfaces ce week-end. Ces outils permettant de dépister soi-même le Covid-19 ont été validés par la Haute autorité de santé (HAS) mardi dernier et le directeur général de la Santé avait indiqué sur BFMTV qu'ils seraient commercialisés "cette semaine", "peut-être en supermarché ou en tout cas en officine". Par la suite, le groupe Carrefour avait indiqué avoir commandé 1 million de tests qui commenceront à être livrés dès ce week-end.

Mais ce vendredi, la Direction générale de la Santé (DGS) précise qu'il y aura d'abord une phase d'expérimentation.

Où et quand pourra-t-on s'en procurer ?

"Dans un premier temps, et avant tout déploiement supplémentaire, une expérimentation sera menée au cours du mois de mars afin d’évaluer la qualité des prélèvements obtenus à l’aide de ces dispositifs", indique la DGS à France Bleu. "Par la suite, la première étape du déploiement se fera dans le cadre de campagnes de dépistage itératif [répété NDLR] à large échelle, avec la volonté de s’inscrire dans la démarche d’“aller-vers”." L'objectif sera d'atteindre d'abord "des populations qui se testent moins que les autres, ou qui ont besoin de se faire tester régulièrement du fait de leur environnement de vie, à l’image des habitants de l’Outre-Mer, des populations lycéennes ou étudiantes (en particulier les 15-19 ans), des populations précaires ou des habitants issus de quartiers prioritaires."

Dans un second temps seulement, ces autotests seront mis en vente en pharmacie, "avec pour objectif de déployer des éléments de pédagogie auprès des acheteurs concernant notamment les consignes d’utilisation, ainsi qu’une sensibilisation au contact tracing et au respect des gestes barrières, même en cas de test négatif".

La vente d’autotests en dehors des pharmacies n’est donc pas autorisée. - Direction générale de la santé

Le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle par ailleurs que ces autotests sont des dispositifs médicaux et selon l'article L.4211-1 du Code de la santé publique, leur vente est réservée aux pharmaciens. "Ce monopole s’explique par le statut de ces tests, ainsi que par la nécessaire information lors de la délivrance pour les modalités d’utilisation de ces tests à domicile, leur interprétation et la conduite à tenir. En effet les autotests présentent une sensibilité de 50% pour les personnes asymptomatiques, soit une part élevée de faux négatifs avec un risque de moindre vigilance pour les personnes, en l’absence d’une bonne information. La vente d’autotests en dehors des pharmacies n’est donc pas autorisée." Des dérogations sont cependant possibles, comme c'est le cas pour les tests de grossesse ainsi que les tests d’ovulation.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé et les autorités sanitaires sont en train de finaliser la stratégie de déploiement et son calendrier. Il sera assuré dans un premier temps par l’Etat en direction des publics prioritaires.

Qui peut y avoir accès ?

La HAS indique autoriser les autotests pour les plus de 15 ans qui ne présentent pas de symptômes, "dans le cadre de campagnes de dépistage itératif à large échelle, ainsi que dans le cadre de tests de confort (se faire tester avant des rassemblements familiaux par exemple) pour les particuliers", rappelle la DGS.

Comment ça marche ?

L'autotest a un fonctionnement similaire à celui des tests antigéniques puisqu'il se présente sous la forme d'une sorte de coton-tige à introduire dans son nez. Rassurez-vous, il est plus court que pour les tests antigéniques et PCR. Les autorités sanitaires françaises estiment qu'un test doit aller au moins à trois centimètres pour être efficace, bien que certains fabricants assurent qu'il n'y a qu'à rester à la surface des narines.

Une fois le prélèvement réalisé, il faut placer le coton-tige dans un tube rempli d'une solution et, si le test est positif, une bande colorée apparaît. Le résultat est rapide, moins d'une demi-heure.

Qui les fabrique ?

Une grosse dizaine de fabricants, dont la moitié chinois, ont vu leurs autotests homologués en Allemagne. De grands noms des tests diagnostics devraient être sur les rangs, dont le suisse Roche, l'américain Abbott et le français Eurofins. En revanche, l'un des principaux acteurs français du secteur, bioMérieux, l'a exclu : "Notre objectif demeure de travailler avec des hôpitaux et des laboratoires d'analyses", a déclaré Alexandre Mérieux, son PDG, à La Tribune.

Y a-t-il un risque de pénurie d'autotests ? En Allemagne, les supermarchés ont été dévalisés dès le premier week-end d'autorisation, suscitant quelques critiques politiques.

Quel intérêt contre l'épidémie ?

Les partisans des autotests y voient un moyen d'accroître l'ampleur du suivi de l'épidémie. "Réalisés de manière massive, ils pourraient stopper rapidement la circulation du virus", a affirmé début mars à l'Assemblée nationale le député Cyrille Isaac-Sibille (Modem). "Ils sont simples d'utilisation, ils donnent un résultat immédiat (et) peuvent être diffusés largement", a-t-il énuméré. Il faut, en effet, parfois des jours pour obtenir le résultat d'un test PCR, ce qui limite la réactivité face à l'épidémie.

Quelle fiabilité ?

"Leur déploiement n'est pertinent que s'ils répondent à des critères minimaux d'exigences, afin de ne pas rassurer à tort des personnes qui seraient porteuses du virus", prévient la HAS dans son avis. En cas de résultat positif avec un autotest, la HAS indique qu'un test PCR sera indispensable pour le confirmer et pour détecter un éventuel variant.

Autre limite, évoquée par Jérôme Salomon, les autotests ne permettent pas aux autorités de suivre l'épidémie, contrairement aux tests par des professionnels qui font ensuite remonter les résultats. Ces tests sont donc "un outil de plus", a-t-il conclu, estimant qu'ils permettaient surtout "de se rassurer", par exemple avant de voir des proches.