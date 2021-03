Coronavirus : ce que l'on sait des vaccinodromes qui doivent ouvrir prochainement partout en France

Pour vacciner massivement les Français et atteindre les 10 millions de premières injections à la mi-avril, le gouvernement a finalement annoncé l'ouverture de grands centres, des vaccinodromes, dans les "prochains jours".

Alors que le nombre de contaminations au Covid-19 et de patients en réanimation augmente, Emmanuel Macron a promis une nouvelle intensification de la campagne de vaccination lors d'un déplacement à Valenciennes mardi 23 mars. Pour tenir l'objectif des 10 millions de premières injections à la mi-avril, le gouvernement, qui avait initialement écarté l'idée d'utiliser de grands centres, a finalement annoncé l'ouverture de "vaccinodromes" pour vacciner massivement les Français. France Bleu fait le point.

Quand seront-ils ouverts ?

Ces grands centres "seront opérationnels dans les prochains jours", a dit mardi la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher sur BFMTV. Les premiers ouvriront "à la fin du mois de mars, dans certaines régions qui en ont déjà besoin, et ensuite ce sera égrené au fil du mois d'avril", a précisé ensuite le ministère de la Santé.

"On est en train de travailler avec les élus locaux pour les mettre en place", a ajouté Agnès Pannier-Runacher.

Où seront-ils situés ?

Le ministère de la Santé a fixé un objectif d'"un à deux mégacentres par département", soit "100 à 200" sur tout le territoire. 35 seront déployés par l'armée et les pompiers a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran lundi 22 mars. Parmi eux, le Stade de France à Saint-Denis.

Le Parc des expositions de Nantes devrait également être utilisé pour vacciner massivement, comme le MEETT, le nouveau parc des expositions, inauguré à l'automne dernier au nord de Toulouse. Un "méga centre" sera également ouvert à Mont-de-Marsan au début du mois d'avril. À Brest, il est déjà possible de se faire vacciner à l'Arena. Une expérimentation a aussi eu lieu au stade Vélodrome à Marseille, mi-mars, à l'initiative de la municipalité. Dans la Loire, un centre pourrait ouvrir au parc des expositions de Saint-Etienne.

Qui pourra s'y faire vacciner ?

Toutes les personnes éligibles suivant le calendrier fixé par le gouvernement, qui évolue régulièrement.

À leur tour, les personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité pourront prendre rendez-vous à partir du samedi 27 mars pour recevoir une première dose a annoncé le chef de l'État mardi. Puis les enseignants devraient être concernés "à partir de mi/fin avril", selon Emmanuel Macron. "Nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver et on sera, à ce moment là, dans une situation qui nous permettra en effet d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, les enseignants en font légitimement partie", a-t-il déclaré après avoir visité un centre de vaccination de Valenciennes (Nord).

Qui pourra vacciner ?

"Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l'Etat, l'Assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi", a indiqué le ministre de la Santé lundi.

Interrogé par l'AFP, le ministère des Armées précise que, le concernant, "la réflexion en cours concerne les hôpitaux d'instruction des armées", au nombre de huit sur le territoire national. "On envisage une intensification de la vaccination dans ces hôpitaux en fonction de nos moyens et du nombre de doses mises à disposition", explique-t-on au sein du ministère. "Les armées sont déjà très engagées aujourd'hui aux côtés des autres services de l'Etat et de la Santé publique dans la gestion de la crise du Covid", commentait dimanche sur BFMTV leur chef d'état-major, le général François Lecointre, en évoquant notamment l'acheminement par voie militaire de vaccins dans les territoires d'outre-mer. Le service de santé des armées (SSA) a également déployé un cinquantaine de ses personnels en renfort à Mayotte, afin de gérer dix lits de réanimation supplémentaires au sein du centre hospitalier.

Par ailleurs, depuis le 12 mars, les pompiers sont autorisés à vacciner contre le coronavirus.

Objectif : dix millions de premières injections au 15 avril

L'objectif affiché est de vacciner plus rapidement, davantage de monde. À ce jour, plus de 6,35 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin et près de 2,5 millions ont été vaccinées avec deux doses.

La France compte notamment sur les livraisons, à partir de la mi-avril, d'environ 2 millions de doses hebdomadaires du vaccin de Pfizer/BioNTech. "Ce sera clairement BioNTech/Pfizer qui va fournir le plus grand nombre de doses dans les semaines qui viennent", a confirmé Agnès Pannier-Runacher, soulignant ainsi les problèmes d'approvisionnement pour le vaccin d'AstraZeneca.

Les autorités sanitaires prévoient en outre d'augmenter les capacités des centres existant déjà, en passant de "500 à 1.000" piqûres hebdomadaires, a précisé le ministère de la Santé à l'AFP. Quant aux "mégacentres", ils devraient "permettre d'absorber 1.000 à 2.000 injections quotidiennes" dans chacun d'entre eux, et "l'objectif à horizon avril, c'est de réussir à (y) absorber un million de doses par semaine" en totalité.

à lire aussi Coronavirus : la vaccination sera ouverte aux plus de 70 ans à partir de samedi, annonce Emmanuel Macron