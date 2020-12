Coronavirus : ce que l'on sait sur cette nouvelle souche qui circule au Royaume-Uni

Une nouvelle variante, une nouvelle souche du coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la maladie Covid-19, est en pleine expansion du Royaume-Uni et principalement à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Pour freiner la transmission de ce nouveau coronavirus à quelques jours de Noël, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un reconfinement dès ce 20 décembre sur ces secteurs. Voici ce que l'on sait sur cette nouvelle souche du virus.

Quelle différence avec le virus apparu il y a un an ?

Cette nouvelle souche du SARS-CoV-2 semble être beaucoup plus rapide dans la contamination. Le nombre de cas est en forte hausse dans le sud-est de l'Angleterre, dans la métropole de Londres notamment. Elle se transmet "bien plus facilement", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lors d'une conférence de presse samedi. Jonathan Ball, professeur de virologie moléculaire à l'université de Nottingham, souligne une transmission accrue de 70% avec cette nouvelle souche.

Le ministre de la Santé Matt Hancock parlait déjà lundi 14 décembre d'une propagation "exponentielle", signalée de fait à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette nouvelle souche contient 23 mutations du premier coronavirus SARS-CoV-2. Ces différences se concentrent dans le processus de fixation entre le virus et les cellules. Les vaccins autorisés sur le marché agissent sur la protéine "Spike", présente jusqu'alors dans toutes les souches constatées de coronavirus, il pourrait donc ne pas y avoir d'incidence.

Cette nouvelle souche est-elle plus dangereuse ou résistante aux vaccins ?

Les autorités sanitaires britanniques se veulent montrent rassurantes et précisent que rien n'indique à l'heure actuelle que ce nouveau coronavirus entraîne une forme plus grave de la maladie ni qu'il ne réponde pas à un vaccin. "Rien n'indique qu'il est plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie" a expliqué Boris Johnson samedi. "Il n'y a actuellement aucune preuve que cette variante (ou toute autre étudiée à ce jour) ait un impact sur la gravité de la maladie, ou qu'elle rende les vaccins moins efficaces, bien que ces deux questions nécessitent des études supplémentaires", selon le consortium de scientifiques britanniques COG-UK.

Les mutations d'un virus sont-elles normales ?

Les mutations d'un virus sont courantes, à l'image du virus de la grippe qui change chaque saison, voilà pourquoi un nouveau vaccin est commercialisé chaque année. De précédentes mutations du coronavirus SARS-CoV2 ont déjà été observées, plus de 10 000 ont été signalées dans le monde. Certaines mutations n'ont "absolument aucun effet" face aux vaccins, a commenté dans un communiqué Jonathan Ball, professeur de virologie moléculaire à l'université de Nottingham.

Des mutations du coronavirus avaient déjà été constatées chez les animaux, notamment chez les visons. Afin d'éviter toute propagation, il avait été décidé d'abattre 15 millions de ces animaux en élevage au Danemark ou même en France. Cette nouvelle souche a déjà été remarquée chez des cas humains au Danemark, aux Pays-Bas ou en Australie selon Maria Van Kerkhove, de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Où cette nouvelle souche est-elle très active ?

C'est bien le sud-est de l'Angleterre et Londres qui sont visés. Matt Hancock, ministre de la Santé, évoque des signalements de cette nouvelle souche dans au moins "soixante secteurs locaux". La nouvelle variante du coronavirus est apparue à la mi-septembre à Londres et dans le comté du Kent, selon Patrick Vallance, chef du conseil scientifique auprès du gouvernement britannique. Cette nouvelle souche représenterait aujourd'hui 62% des contaminations enregistrées à Londres, 43% dans le sud-est de l'Angleterre et de 59% dans l'est.

Le Royaume-Uni compte plus de plus de 66.500 morts. C'est le pays d'Europe le plus durement touché avec l'Italie. Depuis le 8 décembre, une campagne de vaccination massive vise les personnes âgées et les soignants dans une première phase.

Quelles sont les mesures mises en place pour contenir cette nouvelle souche ?

Le gouvernement britannique a donc décidé de durcir les mesures dans cette partie de la Grande-Bretagne dès le dimanche 20 décembre, juste avant les fêtes de Noël. Déjà soumis à des restrictions, 38 millions d'habitants habitants vont être placés sous un nouveau niveau d'alerte, le quatrième et plus élevé. Ils auront pour consigne de rester chez eux et les commerces non essentiels ne pourront plus rouvrir après avoir baissé le rideau samedi, mettant un terme aux achats de Noël de dernière minute. Les pubs, restaurants et musées y étaient déjà fermés depuis le week-end dernier. Tous les déplacements en dehors de cette zone, que ce soit pour aller ailleurs au Royaume-Uni ou à l'étranger, seront interdits.

Cette nouvelle variante du virus était hors de contrôle" - Matt Hancock, ministre de la Santé

Par ailleurs, le gouvernement néerlandais a suspendu dimanche tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni après la découverte aux Pays-Bas.